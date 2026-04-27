ΑΕΚ: Sold out τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - «Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια

Eurokinissi Sports

OnSports Team

Κατάμεστη η «Allwyn Arena» στα δύο τελευταία εντός έδρας παιχνίδια των «κιτρινόμαυρων» στα play offs, με φόντο τον τίτλο.

Εξαντλήθηκαν και τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια για το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής των play offs απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν ήδη «κλείσει» εδώ και καιρό τις θέσεις τους για την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό (17/05) και πλέον δεν άφησαν ούτε ένα εισιτήριο για το παιχνίδι της 10ης Μαΐου κόντρα στον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί στην «Allwyn Arena».

Με αυτόν τον τρόπο, καταγράφεται επίσημα sold out και στα δύο τελευταία εντός έδρας ντέρμπι της ΑΕΚ στην «Allwyn Arena», με τους «κιτρινόμαυρους» να στοχεύουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.