Super League Βαθμολογία Play Out: Πανσερραϊκός για σωτηρία, ΑΕΛ για υποβιβασμό

Το σπουδαίο «διπλό» του Πανσερραϊκού και η ήττα του Asteras Aktor στο Περιστέρι, φέρνουν τα πάνω-κάτω στη «μάχη» των τριών για τη σωτηρία – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Τεράστιο σασπένς στα Play Out της Super League, με την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής να πιστοποιεί πως όλα είναι ανοιχτά! Η διαδικασία ξεκίνησε με τον Πανσερραϊκό και τον Asteras Aktor να μοιάζουν σχεδόν «καταδικασμένοι», όμως με τις μισές αναμετρήσεις να έχουν περάσει, τα δεδομένα άλλαξαν εντελώς.

Η ισοπαλία στο Κηφισιά – Παναιτωλικός όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα βολεύει και τους δύο, όμως δεν τους εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση. Ο Ατρόμητος από την άλλη επικράτησε με ανατροπή του Asteras Aktor και έχει σχεδόν «κλειδώσει» την 9η θέση, πρωτιά στα Play Out.

Το μεγάλο ματς ήταν αυτό στην AEL FC Arena, όπου η ομάδα ττηςΛάρισας φιλοξένησε τον Πανσερραϊκό. Οι Σερραίοι με τον θρίαμβό τους κόντρα στους «βυσσινί», έκαναν άλμα σωτηρίας και είναι πλέον εκτός επικίνδυνης ζώνης με 27 βαθμούς. Ο Asteras Aktor με 25 είναι προτελευταίος και ουραγός η ΑΕΛ με 24.

SUPER LEAGUE PLAY OUT – 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0

Ατρόμητος – Asteras Aktor 2-1

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατρόμητος 40

Παναιτωλικός 31

Κηφισιά 31

Πανσερραϊκός 27

Asteras Aktor 25

ΑΕΛ 24

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η)

Σάββατο 2 Μαϊου

17:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά

17:30 Πανσερραϊκός – ΑΕΛ

19:30 Asteras Aktor – Ατρόμητος