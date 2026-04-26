ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 0-1: «Βρυχάται» το λιοντάρι για τη σωτηρία!

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη των Σερραίων με γκολ του Δοϊρανλή και εκτός θέσεων υποβιβασμού – Ουραγός πλέον η ομάδα της Λάρισας.

Με τη συμπλήρωση του πρώτου μισού των Play Out, ο Πανσερραϊκός πήρε τεράστια νίκη στην έδρα της ΑΕΛ. Το 1-0 των Σερραίων στο «σπίτι» των Θεσσαλών, τους φέρνει σε θέση ισχύος για τη σωτηρία πλέον, καθώς είναι εκτός επικίνδυνης ζώνης μετά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής.

Το «λιοντάρι» με πείσμα και «χρυσό» σκόρερ τον Δοϊρανλή, έφυγε με το «διπλό» από την έδρα των «βυσσινί» σε αγώνα που χαρακτηρίστηκε «τελικός» για τη σωτηρία.

Έτσι οι Μακεδόνες ανέβηκαν στους 27 βαθμούς, προσπερνώντας και την ΑΕΛ και τον Asteras Aktor (έχασε νωρίτερα από τον Ατρόμητο). Οι Θεσσαλοί από την άλλη, έμειναν ουραγοί και είναι σε δύσκολη θέση πλέον.

Όλα αυτά μάλιστα, στο ματς όπου η ΑΕΛ είχε νέο προπονητή στον πάγκο της (Τζανλούκα Φέστα). Δεν ήταν αρκετό όμως, για να πάρει έστω ένα βαθμό. Έτσι έμεινε στους 24 βλέποντας τον αντίπαλό της να ανεβαίνει στους 27.

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία και ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος. Δεν μπορούσαν όμως να δημιουργήσουν καλές στιγμές. Η σπουδαιότερη ήρθε στο 31’ όταν στην παράλληλη σέντρα του Τούπτα ο Φέλτες προσπάθησε να απομακρύνει άτσαλα κι έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Τιναλίνι.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με πολλά νεύρα και μικροσυμπλοκές στην είσοδο των αποδυτηρίων. Ενδεικτικό του εκνευρισμού και της έντασης που επικρατούσε στο ματς.

Ο Πανσερραϊκός τελικά ήταν αυτός που βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 50’. Ο Ίβαν κάθετα βρήκε τον Δοϊρανλή κι εκείνος νίκησε τον Βενετικίδη για το 0-1.

Οι φιλοξενούμενοι στο 66’ έφτασαν κοντά και σε δεύτερο γκολ, όταν ο Ίβαν έφυγε στην αντεπίθεση μπήκε στην περιοχή και προσπάθησε να «κρεμάσει» τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ, με τον Μασόν να απομακρύνει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Ο Σίστο στο 77’ με σουτ ανάγκασε τον Τιναλίνι σε ωραία επέμβαση. Αυτή ήταν η μοναδική φάση μέχρι το τέλος του ματς, που βρήκε τον Πανσερραϊκό θριαμβευτή.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρήστος Βεργέτης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρόσιτς, Σαγκάλ, Ατανάσοφ, Μασόν - Αρμουγκομ, Ίβαν, Γκελασβίλι, Τσομπανίδης, Τιναλίνι

ΑΕΛ (Τζανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Όλαφσον, Μασόν, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Ναόρ, Ατανάσοφ (79΄ Σουρλής), Πέρες (59΄ Σίστο), Πασάς, Σαγκάλ (63΄ Κακουτά), Τούπτα (78΄ Γκάρατε)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (90΄+2 Ρουμιάντσεβ), Ριέρα (83΄ Μασκανάκης), Τεϊσέιρα (68΄ Μπεν Σαλάμ), Ίβαν (90΄+2 Καρέλης)