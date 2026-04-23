Ηλιόπουλος για ΑΕΚ: «Γίνεται ευρωπαϊκό κλαμπ – Θέλω να αλλάξει σελίδα το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε για την ΑΕΚ, τον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, αλλά και για το όραμα που έχει για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο διοικητικός ηγέτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, μίλησε στον δημοσιογράφο Βασίλη Σαριμπαλίδη στο περιθώριο της Ανάβασης Ριτσώνας.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος στάθηκε αρχικά στον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, λέγοντας ότι είναι μια ήττα που τον σημάδεψε, αλλά παράλληλα υπογράμμισε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για μελλοντική επιτυχία. «Ο αποκλεισμός από τη Ράγιο ήταν μια από τις ήττες που με σημάδεψε. Αλλά γίνεται σκαλοπάτι επιτυχίας για το μέλλον. Έχει σημασία τι ήττα είναι. Αν προσπάθησες και δεν μπορούσες, αν υπήρχε ατυχία ή αν έκανες λάθη. Η ήττα είναι σχετική. Έχω ζήσει πολλές ήττες, όμως οι νίκες πρέπει να είναι περισσότερες. Από κάθε ήττα πρέπει να κρατάς το θετικό στοιχείο και να το μετατρέπεις σε μάθημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μίλησε για το όραμα που έχει για το ελληνικό ποδόσφαιρο και στην ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας, επισημαίνοντας πως επιθυμεί να υπάρξει περισσότερη αξιοπρέπεια και καθαρότητα στο άθλημα. Συγκεκριμένα, επεσήμανε: «Θέλω να γραφτεί ιστορία με την έννοια ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλάζει σελίδα. Πιστεύω ότι ήδη αλλάζει και μπορεί να αλλάξει ακόμη περισσότερο. Θέλω να υπάρχει αξιοπρέπεια, καθαρότητα και ευ αγωνίζεσθαι».

Όσον αφορά στην ΑΕΚ, ο κ. Ηλιόπουλος τόνισε ότι εξελίσσεται, πλέον, σε έναν σύλλογο με ευρωπαϊκή ταυτότητα και προοπτική, καθώς όπως είπε: «Η ΑΕΚ γίνεται πλέον ευρωπαϊκό κλαμπ. Πέρσι κάποιοι το έβλεπαν χιουμοριστικά, φέτος όμως το κατάλαβαν. Η ΑΕΚ είναι πλέον ένα ευρωπαϊκό κλαμπ με αξιοπρέπεια και προοπτικές. Όσο είμαι εγώ στα ηνία, θέλω η ομάδα να είναι πάντα πρωταγωνίστρια. Δεν γίνεται να κατακτάς συνεχώς το πρωτάθλημα, γιατί πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που υπήρξαν όταν ανέλαβε την ΑΕΚ, λέγοντας πως κατανοεί την ανησυχία του κόσμου σχετικά με την έλλειψη εμπειρίας του στο ποδόσφαιρο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πολλοί είπαν ότι ήρθε ένας άνθρωπος άσχετος με το ποδόσφαιρο και ανησύχησαν. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Η ΑΕΚ έχει τεράστια βάση φιλάθλων σε όλη την Ελλάδα λόγω της ιστορίας της. Υπήρχε ανησυχία για το πού πηγαίνει η ομάδα. Όμως υπάρχουν στοιχεία όπως η υπομονή, η επιμονή, το πάθος και η νοοτροπία να γίνεσαι καλύτερος σε αυτό που κάνεις. Ο κόσμος πλέον βλέπει την προσπάθεια που γίνεται».

Κλείνοντας, όταν ρωτήθηκε πού φαντάζεται την ΑΕΚ τα επόμενα χρόνια, απάντησε με νόημα: «Τη φαντάζομαι εκεί που της αξίζει. Θα το κάνω πρώτα πράξη και μετά θα σας το πω».

