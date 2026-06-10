AXASTOI Live FEST 2026 Season Finale Q:« Αυτό το live... δεν χάνεται με τίποτα!»

Οι «ΑΧΑΣΤΟΙ» - Αλέξανδρος Τσουβέλας, Κώστας Μαλιάτσης και Νικόλας Ράπτης - επιστρέφουν για το πιο μεγάλο, το πιο χαοτικό και το πιο ξεσηκωτικό season finale της χρονιάς.

Οι φανατικοί της εβδομαδιαίας εκπομπής AXASTOI LIVE by Novibet, που προβάλλεται κάθε Τρίτη βράδυ στο YouTube, ξέρουν ήδη πολύ καλά περί τίνος πρόκειται: ένα εκρηκτικό live show που συνδυάζει αθλητικό σχολιασμό, σάτιρα, αυτοσχεδιασμό, επικές ατάκες και ασταμάτητη διάδραση με το κοινό.

Για όσους πάλι δεν είχαν ακόμη την τύχη να «πέσουν» πάνω στους ΑΧΑΣΤΟΥΣ, αυτή είναι η ιδανική στιγμή να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα μεγαλύτερα digital entertainment phenomena της ελληνικής σκηνής - την παρέα που κατέκτησε το internet, έσπασε κάθε προσδοκία και δημιούργησε μια ολόκληρη κοινότητα φανατικών followers.

«Ό,τι ζούσαμε online, τώρα το ζούμε όλοι μαζί.»

Οι ΑΧΑΣΤΟΙ μεγάλωσαν. Η παρέα μεγάλωσε. Και πλέον... δεν χωράει πουθενά.

Μετά τα συνεχόμενα sold out και την τεράστια ανταπόκριση του κοινού, το φετινό finale μεταφέρεται σε μεγαλύτερο χώρο, ώστε ακόμα περισσότεροι φίλοι των ΑΧΑΣΤΩΝ να μπορέσουν να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία.

«Δεν χωράμε πουθενά. Γι' αυτό πάμε μεγαλύτερα και καλύτερα» Στις 20 Ιουλίου, το Telekom Center Athens Open Air μετατρέπεται σε ένα τεράστιο καλοκαιρινό gathering γεμάτο χιούμορ, ενέργεια, inside jokes, εκπλήξεις και στιγμές που δεν χωρούν ούτε σε stories ούτε σε clips.

Με την αβίαστη αμεσότητά τους, τον εκρηκτικό αυτοσχεδιασμό και το ανεξάντλητο χιούμορ τους, οι ΑΧΑΣΤΟΙ υπόσχονται μια βραδιά που θα θυμίζει περισσότερο τεράστια παρέα παρά παράσταση.

Γιατί αυτό το finale δεν είναι απλώς ένα live.

«Είναι το finale που δεν χωράει σε οθόνη.»

Άπαιχτοι. Αστείρευτοι. ΑΧΑΣΤΟΙ.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνία: Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026

Χώρος: Telekom Center Athens Open Air

Παρουσιάζουν: Αλέξανδρος Τσουβέλας, Νικόλας Ράπτης, Κώστας Μαλιάτσης

Presented by: Novibet

Προπώληση εισιτηρίων

Δίκτυο more.com

Τιμές Εισιτηρίων

Γενική είσοδος (ορθίων):

15 ευρώ – early bird (εξαντλήθηκαν) 18 ευρώ - δεύτερη φάση προπώλησης (εξαντλήθηκαν) 20 ευρώ τελική τιμή

VIP καθήμενων (μη αριθμημένες θέσεις): 36 ευρώ (εξαντλήθηκαν) Τα VIP εισιτήρια αφορούν υπερυψωμένο σημείο με ξεχωριστή είσοδο, bar και τουαλέτες.

Ελεύθερη είσοδος για παιδιά κάτω των 6 ετών

Εισιτήρια για ΑμεΑ Για τα ΑμεΑ έχει προβλεφθεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος.

Για πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων ΑμεΑ, μπορείτε να επικοινωνείτε: μέσω email: tickets@detoxevents.gr & τηλεφωνικά στο 210 9636489 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00 – 17:00)

Σπεύστε - τα εισιτήρια αναμένεται να εξαντληθούν πολύ γρήγορα.