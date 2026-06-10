Super League: Δεν πήρε άδεια η Καλαμάτα

Μετά την εξέταση όλων των φακέλων των ΠΑΕ της Stoiximan Super League και τις σχετικές αποφάσεις, το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της Ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ανακοίνωσε τις αντίστοιχες που αφορούν τις ομάδες που αγωνίστηκαν τη φετινή σεζόν στην Super League 2.

Όπως έγινε γνωστό, χορηγήθηκε άδεια Super League στην ΠΑΕ Ηρακλής, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο. Ωστόσο η ΕΠΟ δεν χορήγησε άδεια στην ΠΑΕ Καλαμάτα και μάλιστα της επιβλήθηκε πρόστιμο.

Η μεσσηνιακή ΠΑΕ έχει το δικαίωμα να καταθέσει έφεση και ελπίζει να δικαιωθεί σε δεύτερο βαθμό.

H Καλαμάτα, αν δεν δικαιωθεί θα συμμετάσχει κανονικά στη Super League, ωστόσο κινδυνεύει με σημαντικές κυρώσεις. Αυτές πρωτίστως αφορούν περιορισμούς στις μεταγραφές των επόμενων δύο περιόδων (την θερινή του 2026 και την χειμερινή του 2027) με εξαιρέσεις. Και δευτερευόντως σε αφαίρεση βαθμών (-6 εν προκειμένω).

Από την ΠΑΕ Καλαμάτα πάντως εκφράζουν την βεβαιότητα για δικαίωση.

Όσον αφορά τις ομάδες της δεύτερης τη τάξει επαγγελματικής κατηγορίας, άδεια πήραν και οι ΠΑΕ Πανιώνιος, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου, Μαρκό, Νέστος Χρυσούπολης, Athens Kallithea και Ελλάς Σύρου.

Όλες δηλαδή όσες θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα για τη σεζόν 2026/27.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

«Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη διήμερη συνεδρίασή του εξέτασε όλους τους φακέλους των ΠΑΕ της Β' Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2) και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στις ΠΑΕ:

1. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΕ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 – 2025 ΠΑΕ

Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στην:

ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ

Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στις ΠΑΕ:

1. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ “Η ΝΙΚΗ” 1924 ΠΑΕ

2. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟ ΠΑΕ

3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΕ

4. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ –Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία

6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δεν χορηγεί άδεια για τις εγχώριες διοργανώσεις Super League 1 και Super Legue 2, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, στην:

ΠΑΕ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

Δεν χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στην:

ΠΑΕ Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019

Δεν χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 2:

1. ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966

2. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΑΕ

3. Π.Α.Ε. ΚΑΒΑΛΑ

4. Π.Α.Ε. ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ

5. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ CITY 1931 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά των αποφάσεων του Πρωτοβαθμίου Οργάνου Αδειοδότησης μπορεί να ασκηθεί έφεση εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή τους».