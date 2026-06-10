Μουρίνιο: «Ηταν τιμή για εμένα η εμπιστοσύνη της Μπενφίκα» - Ανακοινώνεται από την Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποχαιρέτησε και επίσημα την Μπενφίκα και ανακοινώνεται άμεσα από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Μουρίνιο: «Ηταν τιμή για εμένα η εμπιστοσύνη της Μπενφίκα» - Ανακοινώνεται από την Ρεάλ Μαδρίτης
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Ο Μάρκο Σίλβα είναι και επίσημα ο αντικαταστάτης του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα.

Η ομάδα της Λισαβόνας ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρηση του Πορτογάλου για την Ισπανία και τη Ρεάλ Μαδρίτης με τον ίδιο να αποχαιρετά, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους «αετούς»:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, Ρουί Κόστα, αλλά και όλους στο σύλλογο για την εμπιστοσύνη τους. Ηταν τιμή για εμένα η παρουσία μου στον πάγκο της Μπενφίκα. Οφείλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους για τη στήριξη τους, αλλά και όλους τους εργαζόμενους στο κλαμπ για την αφοσίωση τους στην ομάδα.

Φεύγω με την πεποίθηση ότι έχω σφυρηλατήσει όχι απλώς μια φευγαλέα σύνδεση, αλλά έναν άρρηκτο δεσμό με την Μπενφίκα», ανέφερε ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα από την Ρεάλ Μαδρίτης, ίσως και εντός της ημέρας.

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