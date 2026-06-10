ΑΕΛ: «Δεν υπάρχει καμία επίσημη πρόταση εξαγοράς των μετοχών»

Η ΑΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση προς ενημέρωση του φίλαθλου κοινού, τονίζοντας ότι επτά ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία για την πώληση των μετοχών (και των περιουσιακών στοιχείων των βυσσινί) μοναδική εκδήλωση ενδιαφέροντος υπάρχει από τον Ζήση Ντελόπουλο, ο οποίος όμως δεν έχει καταθέσει πρόταση αγοράς.

Η Θύρα 1, ο μεγαλύτερος οπαδικός σύνδεσμος των Θεσσαλλων πήρε άμεσα θέση για όσα διαδραματίζονται και μέσω ανακοίνωσης της κάλεσε σε συλλαλητήριο τους οπαδός της ομάδας.

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 20:00 το απόγευμα έχουν δώσει ραντεβού με τους οπαδούς της ΑΕΛ Novibet και παράλληλα μέσω της εν λόγω ανακοίνωσης απαίτησαν από την οικογένεια Νταβέλη να διασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση στον σύλλογο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Επτά ημέρες πριν την εκπλήρωση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολική ή μερική πώληση των περιουσιακών στοιχείων της ΠΑΕ ΑΕΛ, η απερχόμενη διοίκηση με ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της για τα ακόλουθα:

Ενώ η μοναδική μέχρι στιγμής εκδήλωση ενδιαφέροντος έγινε από την πλευρά του κ. Ντελόπουλου, ουδεμία επίσημη πρόταση εξαγοράς έχει κατατεθεί από την πλευρά του ιδίου και παρά τις πολλές και δυστυχώς ατέρμονες συζητήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μεταξύ μας. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση μας περί αδυναμίας του κ. Ντελόπουλου να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της ομάδας.

Την ώρα που ο Ζήσης Ντελόπουλος δηλώνει απερίφραστα και δημόσια το έντονο ενδιαφέρον του, όχι απλά αδυνατεί να πληρώσει το τίμημα εξαγοράς της ΑΕΛ με οποιαδήποτε διευκόλυνση, δυσκολεύεται ακόμη και άνευ τιμήματος να διαχειριστεί τις άμεσες υποχρεώσεις της ΑΕΛ.

Υπό αυτές τις συνθήκες το ενδιαφέρον του κ. Ντελόπουλου καθίσταται σχεδόν ουτοπικό, καθώς στις διερευνητικές μας συνομιλίες έχουμε εξαντλήσει κάθε δυνατότητα διευκόλυνσης του και το μόνο που εισπράξαμε από την πλευρά του ενδιαφερόμενου, είναι η μερική ή ολική αδυναμία του για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας.

Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, όπως εξαρχής δεσμευτήκαμε, το φίλαθλο κοινό μας θα λαμβάνει επίσημη και ειλικρινή όπως πάντα ενημέρωση, αλλά αυτό δεν αλλάζει την υπάρχουσα κατάσταση που παραμένει εξόχως ανησυχητική.

Όσοι προσπάθησαν να πείσουν τον κόσμο της ΑΕΛ ότι η απερχόμενη διοίκηση δεν μεριμνεί για μία ομαλή μετάβαση με κάθε οικονομική διευκόλυνση, είναι κοινοί συκοφάντες και ψεύτες κατά συρροή. Όλοι αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι που επένδυσαν στο χάος και υπόσχονταν στο κόσμο της ΑΕΛ στρατιές υποψηφίων αγοραστών λοιδορώντας διαχρονικά κάθε προσπάθεια της απερχόμενης διοίκησης, τώρα πνίγονται στα ψεύδη τους και στη σκληρή πραγματικότητα, όπως αυτή διαφαίνεται.

Τελικά αποδεικνύεται περίτρανα ότι το πρόβλημα μας δεν είναι το μέγεθος του τιμήματος εξαγοράς της ΑΕΛ αλλά ο τυχοδιωκτισμός που κάποιοι άσκησαν και ασκούν συστηματικά, επενδύοντας στην καταστροφή. Διότι η πρόθεση μας για μεταβίβαση μετοχών και περιουσιακών στοιχείων της ΑΕΛ με κάθε λογική διευκόλυνση, ήταν και παραμένει στο τραπέζι.

Ο στόχος μας δεν είναι να κερδίσουμε αλλά απλά να αποχωρήσουμε.

Ο κόσμος μας αντιλαμβάνεται πλήρως ότι ακόμη και δωρεάν να παραλάβουν κάποιοι την ΑΕΛ, δυστυχώς αδυνατούν να εκπληρώσουν ακόμη και τις βασικές υποχρεώσεις της.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στο λίγο χρόνο που απομένει για την εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων, τονίζοντας με κάθε ευκαιρία ότι η απόφαση μας για αποχώρηση είναι οριστική και αμετάκλητη“.

Η απάντηση του Ζήση Ντελόπουλου με δήλωσή του: “Μετά τη σημερινή ανακοίνωση των μεγαλομετόχων της ΠΑΕ ΑΕΛ, αισθανόμαστε την υποχρέωση να ενημερώσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια τον κόσμο της Ομάδας για τα πραγματικά γεγονότα.

Το ενδιαφέρον μας για την απόκτηση των μετοχών της ΠΑΕ ήταν και παραμένει απολύτως ουσιαστικό, σοβαρό και τεκμηριωμένο. Οι συζητήσεις που προηγήθηκαν αφορούσαν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συμφωνίας, βάσει του οποίου ήμασταν διατεθειμένοι να αναλάβουμε το σύνολο των υποχρεώσεων που είχαν τεθεί υπόψη μας (και ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί εάν αυτές αντικατοπτρίζουν το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών), καθώς και σημαντικά πρόσθετα οικονομικά βάρη που αφορούν την επόμενη ημέρα της Ομάδας.

Το πλαίσιο αυτό διαμορφώθηκε πρωτίστως από την πραγματική κατάσταση μιας υπερχρεωμένης ΠΑΕ, με βαρύτατες μηνιαίες υποχρεώσεις, χωρίς ουσιαστικά περιουσιακά στοιχεία και με ενδεχόμενες προσφυγές σε βάρος της. Παράλληλα, υπαγορεύεται από την υπεύθυνη στάση που οφείλουμε να επιδεικνύουμε στη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, προκειμένου να εγγυηθούμε μια οικονομικά συνετή και βιώσιμη διοίκηση. Δεν εμφανιστήκαμε ποτέ ως «κροίσοι με πετροδόλαρα» ούτε λειτουργήσαμε με όρους εντυπωσιασμού.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας αποστείλαμε γραπτό αίτημα παροχής διευκρινίσεων επί των εξής σημείων:

Ανάλυση οφειλών προς τρίτους. Αναλυτική κατάσταση οφειλών προς ποδοσφαιριστές και προπονητικό προσωπικό. Ανάλυση υπολειπόμενων δόσεων ρυθμίσεων προς ΔΟΥ και ΕΦΚΑ. Ανάλυση μηνιαίων εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του Προπονητικού Κέντρου Δένδρων. Ανάλυση εσόδων από την εκμετάλλευση των κυλικείων του AEL FC Arena. Λίγο αργότερα δεχθήκαμε τηλεφωνικά θερμή πρόσκληση για συνάντηση αυθημερόν, «με όλο το επιτελείο μας», προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και να ολοκληρωθεί η συμφωνία μεταβίβασης, με τη διαβεβαίωση ότι «είμαστε οι μόνοι που επιδεικνύουμε πραγματικό ενδιαφέρον» για την Ομάδα.

Ακριβώς επειδή πρόκειται για μια συναλλαγή ιδιαίτερα υψηλού οικονομικού αντικειμένου και μεγάλης σημασίας για το μέλλον της ΑΕΛ, στη χθεσινή συνάντηση παρευρέθηκε και ο νομικός μας σύμβουλος, όπως συμβαίνει σε κάθε σοβαρή επιχειρηματική διαδικασία. Προς έκπληξή μας, η παρουσία του δεν έγινε αποδεκτή από τον κ. Αχιλλέα Νταβέλη, ο οποίος αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας σφοδρά ενοχλημένος και «αιφνιδιασμένος».

Θέλουμε να είμαστε απολύτως σαφείς: κανένας σοβαρός επενδυτής δεν μπορεί να αναλάβει δεσμεύσεις εκατομμυρίων ευρώ χωρίς τη συμμετοχή και τον έλεγχο των νομικών και οικονομικών του συμβούλων. Αυτό αποτελεί στοιχειώδη κανόνα εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και προστασίας όλων των εμπλεκομένων μερών και όχι διαπραγματευτική επιλογή.

Μετά την πρωτοφανή απαίτηση αποχώρησης του νομικού μας συμβούλου, τέθηκαν από τον κ. Νταβέλη επιπλέον οικονομικές απαιτήσεις, και συγκεκριμένα η απαίτηση προκαταβολής σημαντικού μέρους του «αδιαπραγμάτευτου» τιμήματος ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις μετοχές. Η απαίτηση αυτή διαφοροποιεί ουσιωδώς τα δεδομένα και το πλαίσιο που είχε προηγουμένως συζητηθεί, πέραν της ανάληψης των υπέρογκων -και εν πολλοίς μη οριστικοποιημένων- υφιστάμενων υποχρεώσεων. Με αυτές τις συνθήκες, δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει συμφωνία κατά τη χθεσινή συνάντηση.

Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε τον δρόμο των προσωπικών αντιπαραθέσεων ούτε να συμμετάσχουμε σε δημόσιες αντιδικίες. Η ΑΕΛ είναι ένας ιστορικός σύλλογος με χιλιάδες φιλάθλους που αξίζουν σεβασμό, διαφάνεια και καθαρές κουβέντες.

Η πρόθεσή μας είναι ξεκάθαρη: να επενδύσουμε στην Ομάδα, να συμβάλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξή της και να στηρίξουμε μια πορεία αντάξια της ιστορίας και της δυναμικής της. Η πρόθεση αυτή δεν μεταβάλλεται από ανακοινώσεις ή απόπειρες δημιουργίας εντυπώσεων, όπως επιχειρήθηκε και πάλι πριν από λίγες ημέρες. Υποσχεθήκαμε ότι θα παλέψουμε για να μη βρεθεί η ΑΕΛ στα βράχια. Εάν εμφανιστεί κάποιος ικανότερος, ισχυρότερος και καταλληλότερος από εμάς για να διασφαλίσει το μέλλον της Ομάδας, θα είμαστε οι πρώτοι που θα παραμερίσουμε και θα σταθούμε δίπλα του, στηρίζοντάς τον.

Μέχρι τότε, παραμένουμε ενεργά ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση των μετοχών της ΠΑΕ ΑΕΛ, αναμένουμε να μας παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις που ζητήσαμε και προσβλέπουμε σε μια πραγματικά δίκαιη, καθαρή, διαφανή και επαγγελματική διαδικασία που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη συμφωνία. Η στάση μας παραμένει αμετάβλητη: σοβαρότητα, υπευθυνότητα, θεσμική συνέπεια και απόλυτος σεβασμός προς την ΑΕΛ και τον κόσμο της.

Απευθύνουμε εκ νέου κάλεσμα στον επιχειρηματικό, επαγγελματικό και φίλαθλο κόσμο της πόλης να σταθεί δίπλα μας, ώστε να κρατήσουμε την ΑΕΛ ζωντανή και ισχυρή.

Παράλληλα, καλούμε τους κ.κ. Νταβέλη να επιδείξουν την αναγκαία σύνεση και υπευθυνότητα, ώστε να μην οδηγηθεί η Ομάδα σε αδιέξοδα που θα μπορούσαν να έχουν ολέθριες συνέπειες για το μέλλον της.

Η ΑΕΛ ήταν, είναι και θα παραμείνει μεγαλύτερη από όλους μας».

Η ανακοίνωση της Θύρας 1

«Ο Σ.Φ. ΑΕΛ ΘΥΡΑ 1 ανακοινώνει πως την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία.

Στο ίδιο μέρος όπου πέρυσι πανηγυρίσαμε την άνοδο, καλούμαστε τώρα να υπερασπιστούμε το μέλλον της Ιδέας μας. Οι στιγμές που βιώνουμε είναι απόλυτα κρίσιμες και απαιτούν την ενεργοποίηση όλων!

Απαιτούμε εδώ και τώρα να βρεθεί λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ομάδας.

Απαιτούμε από τη διοίκηση Νταβέλη να αναλάβει την ύστατη στιγμή τις ευθύνες της και να φροντίσει για τη μετάβαση στην επόμενη μέρα, εξασφαλίζοντας πρωτίστως το καλό της ΑΕΛ και όχι το προσωπικό τους όφελος.

Για εμάς δεν ισχύει κανένα τελεσίγραφο. Τη Δευτέρα, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, θα θέσουμε το δικό μας απέναντι σε όποιον επιχειρήσει να βλάψει την ΑΕΛ.

ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ συνδέσει το όνομά του με τον διασυρμό της Ομάδας σε δύσβατα και σκοτεινά μονοπάτια,να είναι βέβαιος πως θα τον στοιχειώνει αιώνια μια ολόκληρη πόλη.

Καλούμε όλο τον λαό της ΑΕΛ να κατέβει στον δρόμο μαζί μας. Γεμίζουμε τους δρόμους της πόλης με φωνές και βυσσινί κασκόλ και δίνουμε το μήνυμα.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΜΑΣ.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ’ΤΗΝ ΑΕΛ»