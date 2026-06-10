Το «LOCKER ROOM» επιστρέφει και ο Γιάννης Κουβόπουλος υποδέχεται μία σημαία της «οικογένειας» του Παναθηναϊκού. Τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Ο μύθος του ελληνικού βόλεϊ ανοίγει την καρδιά του στο Onsports για όσα έζησε στην διαδρομή του από τις ποδοσφαιρικές αλάνες της Κορίνθου, μέχρι τα σαλόνια του ευρωπαϊκού βόλεϊ, και μιλάει για στιγμές που στιγμάτισαν ανεξίτηλα τη προσωπική του ζωή του.

Μία από τις πολλές… ευλογίες που έχει το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι στο πέρασμά τους από τον αθλητισμό έχουν αφήσει ανεξίτηλα το στίγμα τους. Και ένας από αυτούς είναι ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος.

Η σημαία του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ, ο άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να υπηρετεί τον σύλλογο για πολλές δεκαετίες έρχεται στο δεύτερο επεισόδιο του «LOCKER ROOM», στο ανανεωμένο Onsports και παραδίδει μαθήματα ήθους.

Ένας πραγματικός κύριος, ένα πραγματικό παράδειγμα προς μίμηση για τους νεαρούς αθλητές που θέλουν να ακολουθήσουν τα χνάρια του και ένας πραγματικός άνθρωπος που με τη στάση του στις δυσκολίες που βρήκε μπροστά του, πάτησε γερά στα πόδια του, κράτησε ψηλά το κεφάλι και ενωμένη την οικογένεια του.

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος μιλάει για όλους και για όλα και αποδεικνύει πως για να είσαι μεγάλος αθλητής, πρέπει πάνω και πρώτα απ’ όλα να είναι μεγάλος άνθρωπος.