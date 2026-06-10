Νέα μεγάλη κίνηση του Παναθηναϊκού: Συνεχίζει στα «πράσινα» ο Σπίριτο

Σε μία ακόμα πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού με τη διοίκηση του «τριφυλλιού» να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λούκα Σπίριτο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Λούκα Σπίριτο για την ομάδα βόλεϊ ανδρών.

Ο Ιταλός πασαδόρος, που αναδείχτηκε MVP του πρωταθλήματος, παραμένει στο «τριφύλλι» υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Λούκα Σπίριτο σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που θα έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ με τον Παναθηναϊκό και μαζί με αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους για ακόμη μία χρονιά. Ανυπομονώ να βγω ξανά στο γήπεδο και να ξεκινήσουμε τους αγώνες».