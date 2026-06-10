Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Group A: Μεξικό, Ν. Αφρική, Ν. Κορέα, Τσεχία στη μάχη πρόκρισης

Η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα ανοίξει στις 11 Ιουνίου στην Πόλη του Μεξικού, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική στην εναρκτήρια αναμέτρηση της διοργάνωσης.

Στο Group A συμμετέχουν το Μεξικό, η Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα και η Τσεχία, συνθέτοντας έναν όμιλο με ιστορία, εμπειρία και διαφορετικές αγωνιστικές ταυτότητες.

Μεξικό: Οι οικοδεσπότες με τη βαριά κληρονομιά

Το Μεξικό θα δώσει το «παρών» σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για 18η φορά στην ιστορία του, έχοντας συνολικά 60 συμμετοχές σε αγώνες της διοργάνωσης. Η κορυφαία του πορεία παραμένει η παρουσία στα προημιτελικά το 1970 και το 1986, χρονιές στις οποίες φιλοξένησε το τουρνουά.

Με αρχηγό τον Ένσον Άλβαρες και προπονητή τον Χάβιερ Αγκίρρε, η εθνική ομάδα του Μεξικού στοχεύει σε μια αξιόλογη πορεία μπροστά στο κοινό της, καθώς η χώρα θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά Μουντιάλ, μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η τελική αποστολή των «τρικολόρ»:

Τερματοφύλακες: Ραούλ Ράνχελ, Κάρλος Ασεβέδο, Γκιγιέρμο Οτσόα.

Αμυντικοί: Ισραέλ Ρέγιες, Χόρχε Σάντσες, Σέσαρ Μόντες, Έντσον Άλβαρες, Γιόχαν Βάσκες, Χεσούς Γκαγιάρδο, Ματέο Τσάβες.

Μέσοι: Άλβαρο Φιδάλγο, Μπράιαν Γκουτιέρες, Ορμπελίν Πινέδα, Έρικ Λίρα, Λουίς Ρόμο, Όμπεντ Βάργκας, Χιλμπέρτο Μόρα, Λουίς Τσάβες.

Επιθετικοί: Ρομπέρτο Αλβαράδο, Σέσαρ Ουέρτα, Γκιγιέρμο Μαρτίνες, Αρμάντο Γκονσάλες, Σαντιάγο Χιμένες, Ραούλ Χιμένες, Χουλιάν Κινιόνες, Αλέξις Βέγα.

Νότια Αφρική: Η επιστροφή των Bafana Bafana

Η Νότια Αφρική επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 16 χρόνια απουσίας, καταγράφοντας την τέταρτη συμμετοχή της μετά τις διοργανώσεις του 1998, 2002 και 2010.

Καθοδηγούμενη από τον Βέλγο τεχνικό Χούγκο Μπρος, η ομάδα εξασφάλισε την πρόκριση πραγματοποιώντας μια αποτελεσματική πορεία στα προκριματικά της CAF. Παρά το γεγονός ότι σημείωσε μόλις 15 γκολ σε 10 αγώνες, λιγότερα από κάθε άλλη αφρικανική ομάδα που κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλό της, συγκέντρωσε 18 βαθμούς και τερμάτισε πάνω από τη Νιγηρία, βασιζόμενη κυρίως στην αμυντική της συνέπεια.

Ανάμεσα στα αποτελέσματα που ξεχώρισαν ήταν το 3-0 απέναντι στη Ρουάντα, καθώς και η νίκη με 2-1 επί του Μεξικού στο Gold Cup του 2025.

Στις προηγούμενες παρουσίες της σε Μουντιάλ, η Νότια Αφρική δεν κατάφερε να προκριθεί από τη φάση των ομίλων. Το 2010, ως διοργανώτρια χώρα, αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Μεξικό, επικράτησε της Γαλλίας και ηττήθηκε από την Ουρουγουάη, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με τέσσερις βαθμούς.

Η ομάδα θα παραταχθεί στο Μουντιάλ 2026 με όλα τα βασικά της στελέχη διαθέσιμα.

Τερματοφύλακες: Γκος, Γουίλιαμς, Τσέιν

Αμυντικοί: Σιμπίσι, Οκόν, Μουντάου, Μακχάνια, Μποκάζι, Μοντίμπα, Καμπίνι, Ματουλούντι, Κρος, Σεμπελεμπέλε, Ενταμάνε

Μέσοι: Σιτόλε, Εμπατά, Μοκοένα, Άνταμς

Επιθετικοί: Μακγκόπα, Ρέινερς, Φόστερ, Απόλις, Μοφοκένγκ, Μασεκό, Μορέμι, Εζγουάνε.

Νότια Κορέα: Η μακροβιότερη σερί συμμετοχών στην Ασία

Η Νότια Κορέα συνεχίζει τη σταθερή της παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τη φετινή συμμετοχή να αποτελεί την 11η διαδοχική και τη 12η συνολικά στην ιστορία της.

Στο προηγούμενο Μουντιάλ έφτασε μέχρι τη φάση των «16», όπου αποκλείστηκε από τη Βραζιλία, ενώ δύσκολα θα μπορέσει να επαναλάβει την ιστορική της πορεία μέχρι την τέταρτη θέση το 2002, όταν είχε φιλοξενήσει τη διοργάνωση μαζί με την Ιαπωνία. Συνδετικός κρίκος εκείνης της ομάδας με το σήμερα είναι ο τότε αρχηγός Χονγκ Μγιουνγκ-Μπο, που πλέον βρίσκεται στον πάγκο.

Κατά τη διάρκεια των προκριματικών, η σταθερότητα δεν ήταν το βασικό της χαρακτηριστικό. Στον δεύτερο γύρο παραχώρησε ισοπαλία 1–1 στην Ταϊλάνδη, ωστόσο δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι σε Σιγκαπούρη και Κίνα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για το Μουντιάλ 2026.

Αντίστοιχη εικόνα και στον τελευταίο προκριματικό γύρο, όπου ολοκλήρωσε αήττητη με απολογισμό 6 νίκες και 4 ισοπαλίες, χάνοντας όμως βαθμούς σε κρίσιμες αναμετρήσεις με Παλαιστίνη (0–0 εντός, 1–1 εκτός), Ομάν (1–1 εντός) και Ιορδανία (1–1 εντός).

Αναλυτικά η αποστολή της Νότιας Κορέας:

Τερματοφύλακες: Τζο Χέον-Γου, Κιμ Σέουνγκ-Γκου, Σονγκ Μπουμ-Κέουν

Αμυντικοί: Κιμ Μιν-Τζάε, Τσο Γιου-Μιν, Λι Χαν-Μπέον, Κιμ Τάε-Χέον, Παρκ Ζιν-Σέομπ, Λι Γκι-Χιουκ, Λι Τάε-Σέοκ, Σέολ Γιουνγκ-Γου, Γενς Κάστροπ, Κιμ Μουν-Χβαν

Μέσοι: Γιανγκ Χιουν-Τζουν, Πάικ Σέουνγκ-Χο, Χουάνγκ Ιν-Μπέομ, Κιμ Γιν-Γκιού, Μπάε Γιουν-Χο, Έομ Γι-Σουνγκ, Χουάνγκ Χι-Τσαν, Λι Ντονγκ-Γκέονγκ, Λι Τζάε-Σουνγκ, Λι Κανγκ-Ιν

Επιθετικοί: Ο Χέον-Γκιού, Σον Χέουνγκ-Μιν, Τσο Γκε-Σουνγκ

Τσεχία: Η επιστροφή μετά από 20 χρόνια

Η Τσεχία εξασφάλισε την πρόκρισή της μετά τη νίκη επί της Δανίας με 3-1 στα πέναλτι, έπειτα από ισοπαλία 2-2 στην παράταση, στο πλαίσιο των πλέι-οφ της UEFA Path D στις 31 Μαρτίου 2026. Αυτή θα είναι η πρώτη της παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 2006 και η έβδομη συνολικά, αν συνυπολογιστούν και οι συμμετοχές ως Τσεχοσλοβακία.

Ως Τσεχοσλοβακία είχε φτάσει δύο φορές μέχρι τον τελικό, το 1934 και το 1962, ενώ ως Τσεχική Δημοκρατία έχει συμμετάσχει μία φορά, το 2006, όταν αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Συνολικά μετρά 33 αγώνες σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, με απολογισμό 12 νίκες, 5 ισοπαλίες και 16 ήττες (47–49 γκολ).

Η Τσεχία και η Νότια Κορέα αναμένεται να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση του ομίλου, με τους Τσέχους να έχουν ένα μικρό προβάδισμα.

Αναλυτικά η αποστολή της Τσεχίας για το Μουντιάλ 2026:

Τερματοφύλακες: Λούκας Χόρνιτσεκ, Ματέι Κόβαρ, Γίντριχ Στάνεκ.

Αμυντικοί: Βλάντιμιρ Κούφαλ, Νταβίντ Ντούντερα, Τομάς Χόλες, Ρόμπιν Χράνατς, Στέπαν Τσαλουπέκ, Νταβίντ Γιουράσεκ, Λαδίσλαβ Κρέιτσι, Γιάροσλαβ Ζελένι, Νταβίντ Ζίμα.

Μέσοι: Λούκας Τσέρβ, Βλάντιμιρ Νταρίντα, Λούκας Πρόβοντ, Μίχαλ Σαντίλεκ, Ούγκο Σοχούρεκ, Αλεξάντρ Σόικα, Τομάς Σούτσεκ, Πάβελ Σουλτς, Ντένις Βισίνσκι.

Επιθετικοί: Άνταμ Χλόζεκ, Τομάς Τσόρι, Μόιμιρ Χίτιλ, Γιάν Κούχτα, Πάτρικ Σικ.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του Group A στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: