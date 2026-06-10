Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η παραμονή Ουνάι Λόπεθ στην Ράγιο

Ο Ουνάι Λόπεθ, που είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό το προηγούμενο διάστημα, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ράγιο Βαγιεκάνο, καθώς υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βάσκο μέσο, ο οποίος αγωνίζεται στη Ράγιο από το 2022 και αποτελεί βασικό «γρανάζι» της μεσαίας γραμμής.

Συνολικά μετρά 10 γκολ σε 222 εμφανίσεις, έχοντας σημαντική συμβολή στην πορεία της ομάδας την περασμένη σεζόν, όταν έφτασε μέχρι τον τελικό του Conference League.

Ο Ολυμπιακός είχε εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του, ωστόσο σύμφωνα με τα δεδομένα των τελευταίων ημερών, αποφάσισε να αποσυρθεί από τη διεκδίκησή του.