Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Group C: Φαβορί η Βραζιλία, για υπέρβαση Μαρόκο, Σκωτία, Αϊτή

Το βλέμμα όλων στο Group C του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 πέφτει αναμφίβολα στη Βραζιλία, η οποία μπαίνει στη διοργάνωση ως το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά. Μαζί της βρίσκονται το Μαρόκο, η Σκωτία και η Αϊτή, σε έναν όμιλο όπου η μάχη για τη δεύτερη θέση αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Βραζιλία: Το φαβορί του ομίλου

Όταν γίνεται λόγος για τη Βραζιλία, οι συστάσεις είναι περιττές. Η «σελεσάο» διαθέτει διαχρονικά ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ στον κόσμο και συγκαταλέγεται πάντα στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η Βραζιλία παραμένει η πολυνίκης του θεσμού με πέντε κατακτήσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), ενώ είναι η μοναδική εθνική ομάδα που έχει δώσει το «παρών» σε όλες τις τελικές φάσεις από το 1930 έως σήμερα.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο από το 2002, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και καλείται να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί και στο Μουντιάλ 2026.

Η αποστολή της Βραζιλίας:

Τερματοφύλακες: Άλισον Μπέκερ, Έντερσον Μοράες, Ουέβερτον.

Αμυντικοί: Άλεξ Σάντρο, Γκάμπριελ Μαγκαλάες, Γουέσλι, Λέο Περέιρα, Μαρκίνιος, Μπρέμερ, Ντάγκλας Σάντος, Ντανίλο, Ρότζερ Ιμπάνιες.

Μέσοι: Κασεμίρο, Λούκας Πακετά, Μπρούνο Γκιμαράες, Ντανίλο ντος Σάντος, Φαμπίνιο.

Επιθετικοί: Βινίσιους Ζούνιορ, Γκάμπριελ Μαρτινέλι, Έντρικ, Ιγκόρ Τιάγκο, Λουίζ Ενρίκε, Ματέους Κούνια, Νεϊμάρ, Ραϊάν, Ραφίνια.

Σκωτία: Επιστροφή μετά από 28 χρόνια

Η Σκωτία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1998, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 28 ετών.

Η πρόκριση ήρθε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι Σκωτσέζοι τερμάτισαν στην κορυφή του προκριματικού τους ομίλου, αφήνοντας πίσω τους Δανία, Ελλάδα και Λευκορωσία.

Το καθοριστικό βήμα έγινε στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών, όταν επικράτησαν με 4-2 της Δανίας, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής και σκορπίζοντας ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων τους.

Η αποστολή της Σκωτίας:

Τερματοφύλακες: Άνγκους Γκαν, Κρεγκ Γκόρντον, Λίαμ Κέλι.

Αμυντικοί: Άντι Ρόμπερτσον, Γκραντ Χάνλι, Κίραν Τίρνεϊ, Σκοτ ΜακΚένα, Τζακ Χέντρι, Άντονι Ράλστον, Νέιθαν Πάτερσον, Τζον Σούταρ, Ντομινίκ Χίαμ, Άαρον Χίκεϊ.

Μέσοι: Τζον ΜακΓκιν, Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, Ράιαν Κρίστι, Κένι ΜακΛιν, Μπίλι Γκλίμουρ, Λιούις Φέργκισον, Μπεν Γκάνον-Ντόακ, Φίντλεϊ Κέρτις.

Επιθετικοί: Λίντον Ντάικς, Τσε Άνταμς, Λόρενς Σάνκλαντ, Τζορτζ Χερστ, Ρος Στιούαρτ.

Μαρόκο: Με οδηγό την επιτυχία του 2022

Το Μαρόκο έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις του αφρικανικού ποδοσφαίρου και εξακολουθεί να κεφαλαιοποιεί τη σπουδαία πορεία του στο Μουντιάλ του 2022.

Η παρουσία του στα ημιτελικά εκείνης της διοργάνωσης αποτέλεσε ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε η πρώτη αφρικανική χώρα που έφτασε τόσο μακριά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με σημαντικές διακρίσεις και σε επίπεδο Αφρικής, το Μαρόκο θα συμμετάσχει για έβδομη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ και για τρίτη διαδοχική διοργάνωση, έχοντας ως στόχο μία ακόμη αξιόλογη πορεία.

Η αποστολή του Μαρόκου:

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού, Μεχντί Μπεναμπίντ, Ελ Μεχντί Αλ Χαράρ.

Αμυντικοί: Ασράφ Χακίμι, Νουαΐρ Μαζραουί, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, Σουφίαν Ελ Καρουανί, Τσαντί Ριάντ, Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ, Ζακάρια Ελ Ουαντί, Ισμαέλ Μπαούφ, Ισά Ντιόπ, Ρεντουάν Χαλχάλ.

Μέσοι: Αζεντίν Ουναΐ, Μπιλάλ Ελ Κανούς, Ίσμαελ Σαϊμπαρί, Νεΐλ Ελ Αϊναουι, Ουσάμα Ταργκαλίνε, Μοχάμεντ Ραμπιέ Χριμάτ, Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ.

Επιθετικοί: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Αμπέ Ελζαζουλί, Σουφιάν Ραχίμι, Μπραχίμ Ντίαθ, Αμινέ Αντλί, Τσεμσντινέ Αλμπί, Γκεσιμέ Γιασινέ, Γασίρ Ζαμπίρι.

Αϊτή: Επιστροφή στη μεγάλη σκηνή μετά από 52 χρόνια

Η Αϊτή ετοιμάζεται να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική ιστορία της, καθώς επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1974.

Η μοναδική προηγούμενη συμμετοχή της είχε καταγραφεί πριν από 52 χρόνια, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις όπως η Ιταλία, η Αργεντινή και η Πολωνία.

Η πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 ήρθε μέσα από μια εξαιρετική πορεία στα προκριματικά της CONCACAF, με την Αϊτή να κατακτά την πρώτη θέση του ομίλου της και να εξασφαλίζει απευθείας το εισιτήριο για τη διοργάνωση. Οι νίκες απέναντι στη Νικαράγουα και την Κόστα Ρίκα αποδείχθηκαν καθοριστικές για την επίτευξη του μεγάλου στόχου.

Η αποστολή της Αϊτής:

Τερματοφύλακες: Ζοσουέ Ντιβερζέ, Τζόνι Πλασίντ.

Αμυντικοί: Ανές Ντελκρουά, Ζαν-Κεβέν Ντουβέρν, Καρλέν Αρκούς, Κίτο Θέρμονσι, Μαρτέν Εξπεριένς, Ντιούκ Λακρουά, Ουιλγκένς Πογκέν, Ρικάρντο Αντέ.

Μέσοι: Γουντενσκί Πιέρ, Ζαν-Ρισνέ Μπελεγκάρντ, Καρλ Σεντέ, Λεβερτόν Πιέρ, Ντάνλεϊ Ζαν Ζακ, Ντομινίκ Σιμόν.

Επιθετικοί: Γιάσιν Φορτουνέ, Ζοσουέ Κασιμίρ, Λένι Ζοζέφ, Ντάκενς Ναζόν, Ντέρικ Ετιέν Τζούνιορ, Ντον Ντίντσον Λουίσιους, Ουιλσόν Ισιντόρ, Ρουμπέν Πρόβιντενς, Φραντζί Πιερό.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του Group C στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: