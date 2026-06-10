Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Group B: Καναδάς, Βοσνία, Ελβετία και Κατάρ στον αμφίρροπο όμιλο

Στις λεπτομέρειες αναμένεται να κριθεί η πρόκριση από το Group B του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 που μετέχουν ο οικοδεσπότης Καναδάς και οι Βοσνία, Ελβετία και Κατάρ.

Καναδάς: Οικοδεσπότης με μεγάλους στόχους

Ο Καναδάς, ως μία από τις διοργανώτριες χώρες, στοχεύει στην πρώτη του πρόκριση σε νοκ-άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πρεμιέρα απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις 12 Ιουνίου στο Τορόντο θεωρείται κομβική για τη συνέχεια.

Οι Καναδοί έχουν βρεθεί δύο φορές σε τελική φάση (1986 και 2022), χωρίς νίκη στο ενεργητικό τους μέχρι στιγμής. Το 1986 αποκλείστηκαν χωρίς να σκοράρουν, ενώ το 2022 παρουσίασαν πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο και πέτυχαν το πρώτο τους γκολ σε Μουντιάλ.

Για το 2026 εξασφάλισαν απ’ ευθείας συμμετοχή ως διοργανώτρια χώρα μαζί με τις ΗΠΑ και το Μεξικό.

Συνοπτικά, η αποστολή των Καναδών:

Τερματοφύλακες: Κρεπό, Γκούντμαν, Ντέιν Σεντ Κλερ

Αμυντικοί: Μπομπίτο, Κορνίλιους, Αλφόνσο Ντέιβις, Λουκ Ντε Φουτζερόλ, Άλφι Τζόουνς, Τζόνστον, Λαριέα, Σιγκούρ, Ουότερμαν

Μέσοι: Αλί Αχμέντ, Μπουκάναν, Τσοϊνιέρ, Εστακάο, Μαρσέλο Φλόρες, Ισμαέλ Κονέ, Λίαμ Μιλάρ, Οσόριο, Νέιθαν Σαλιμπά, Τζέικομπ Σάφελμπεργκ

Επιθετικοί: Τζόναθαν Ντέιβιντ, Πρόμις Ντέιβιντ, Κάιλ Λάριν, Ολουβασέγι

Ελβετία: Με όπλο την εμπειρία

Η Ελβετία δείχνει να έχει ένα μικρό προβάδισμα στον όμιλο, βασιζόμενη κυρίως στην εμπειρία των ποδοσφαιριστών της από μεγάλες διοργανώσεις. Οι Ελβετοί μετρούν 12 συμμετοχές σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, με κορυφαία στιγμή την 4η θέση το 1954. Τα τελευταία τρία Μουντιάλ (2014, 2018, 2022) κατάφεραν να προκριθούν από τη φάση των ομίλων, με καλύτερη πορεία τους προημιτελικούς το 2014 και το 2022.

Η πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 ήρθε με σταθερότητα, καθώς τερμάτισαν στην πρώτη θέση του προκριματικού ομίλου της UEFA, εξασφαλίζοντας απευθείας το εισιτήριο.

Αναλυτικά η αποστολή της Ελβετίας:

Τερματοφύλακες: Μάρβιν Κέλερ, Γκρέγκορ Κόμπελ, Ιβόν Εμβογκό

Αμυντικοί: Μανουέλ Ακάντζι, Ορέλ Αμέντα, Εράι Κόμερτ, Νίκο Ελβέντι, Λούκα Ζακέζ, Μίρο Μουχέιμ, Ρικάρντο Ροντρίγκεζ, Σιλβάν Βίντμερ

Μέσοι: Μίκελ Αεμπίσερ, Κρίστιαν Φάσναχτ, Ρέμο Φρόιλερ, Αρντόν Γιασάρι, Γιοάν Μανζαμπί, Φαμπιάν Ρίντερ, Τζιμπρίλ Σο, Γκρανίτ Τσάκα, Ντένις Ζακάρια

Επιθετικοί: Ζικί Αμντουνί, Κουάντουο Ντουά, Μπριλ Εμπολό, Νόα Όκαφορ, Σεντρίκ Ίτεν, Νταν Εντόι, Ρούμπεν Βάργκας

Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Δια πυρός και σιδήρου στους ομίλους

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη επιστρέφει σε Παγκόσμιο Κύπελλο έπειτα από το 2014, σε μια πορεία που μόνο εύκολη δεν ήταν. Αφού τερμάτισε δεύτερη στα προκριματικά, πήρε το εισιτήριο μέσω μπαράζ, όπου ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιταλίας στα πέναλτι.

Η μοναδική προηγούμενη παρουσία της σε Μουντιάλ ήταν το 2014 στη Βραζιλία, όπου έδωσε την πρώτη της νίκη και άφησε θετικές εντυπώσεις, παρότι δεν προχώρησε στη φάση των «16».

Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα στα μπαράζ, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στο Μουντιάλ 2026.

Αναλυτικά η αποστολή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης:

Τερματοφύλακες: Νίκολα Βασίλ, Μάρτιν Ζλόμισλιτς, Οσμάν Χατζίκιτς

Αμυντικοί: Σέαντ Κολάσινατς, Αμάρ Ντέντιτς, Νιχάντ Μουγιάκιτς, Νίκολα Κάτιτς, Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς, Στιέπαν Ράντελιτς, Νιντάλ Τσέλικ, Ντένις Χατζικαντούνιτς

Μέσοι: Αμίρ Χατζιαχμέτοβιτς, Ιβάν Σούνιτς, Ιβάν Μπάσιτς, Ντένις Μπούρνιτς, Έρμιν Μάχμιτς, Μπένιαμιν Ταχίροβιτς, Αμάρ Μέμιτς, Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς, Εσμίρ Μπαϊρακτάρεβιτς

Επιθετικοί: Ερμεντίν Ντεμίροβιτς, Γιόβο Λούκιτς, Σαμέντ Μπαζντάρ, Χάρις Ταμπάκοβιτς, Έντιν Τζέκο

Κατάρ: Με στόχο να κάνει την έκπληξη

Το Κατάρ θέλει να αποτελέσει τον αουτσάιντερ του ομίλου, έχοντας ήδη καταγράψει σημαντική πρόοδο στο ασιατικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Οι κατακτήσεις του Κυπέλλου Ασίας το 2019 και το 2023 επιβεβαιώνουν την άνοδό του.

Το 2022 συμμετείχε ως διοργανώτρια χώρα στο πρώτο του Μουντιάλ, ενώ το 2026 θα είναι η πρώτη φορά που προκρίνεται μέσω προκριματικών.

Η πρόκριση ήρθε μέσω της πρώτης θέσης στον τέταρτο γύρο των ασιατικών προκριματικών, αφήνοντας πίσω ομάδες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν.

Αναλυτικά η αποστολή του Κατάρ για το Μουντιάλ 2026:

Τερματοφύλακες: Μαχμούντ Αμπουνάντα, Σαλάχ Ζακαρία, Μεσάαλ Μπαρσάμ

Αμυντικοί: Πέδρο Μιγκέλ, Λούκας Μέντες, Ίσα Λάγιε, Αγιούμπ Αλ-Ουί, Χομάμ Αχμέντ, Μπουαλέμ Χουκί, Σουλτάν Αλ-Μπρακε, Αλ-Χασμί Αλ-Χουσεΐν

Μέσοι: Τζάσεμ Γκάμπερ, Αμπντουλαζίζ Χάτεμ, Καρίμ Μπουδιαφ, Αχμέντ Φάθι, Ασίμ Μαντίμπο, Μοχάμεντ Αλ-Μαννάι

Επιθετικοί: Αχμέντ Αλαεντίν, Εντμίλσον Τζούνιορ, Μοχάμεντ Μουντάρι, Χασάν Αλ-Χάιντος, Ακράμ Αφίφ, Γιουσούφ Αμπντουρισάγκ, Αχμέντ Αλ-Γκανέχι, Αλμοέζ Αλί, Ταχσίν Τζαμσίντ

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του Group B στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: