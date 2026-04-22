Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Επιστροφές για Κόντη στον ΟΦΗ
Onsports Team 22 Απριλίου 2026, 16:17
SUPER LEAGUE / ΟΦΗ / ΠΑΟΚ

Ισέκα και Φούντας μπήκαν σε κανονικό ρυθμό, συνεχίζουν ατομικά Γκονζάλεθ και Χριστόπουλος στον ΟΦΗ.

Με θετικά νέα συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (25/04, 20:30) στο Πανθεσσαλικό.

Ο Χρήστος Κόντης είδε τους Άαρον Ισέκα και Ταξιάρχη Φούντα να προπονούνται σε κανονικούς ρυθμούς, γεγονός που μειώνει αισθητά τα αγωνιστικά προβλήματα της ομάδας ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε δουλειά στην τακτική και αγωνιστικό παιχνίδι, με το τεχνικό επιτελείο να ανεβάζει ρυθμούς όσο πλησιάζει ο τελικός.

Αντίθετα, οι Μπόρχα Γκονζάλεθ και Γιάννης Χριστόπουλος συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, παραμένοντας εκτός κανονικής προπόνησης.

Η προετοιμασία των Κρητικών θα συνεχιστεί την Πέμπτη (23/04), με την επόμενη προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 17:30.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 0-4: Του έκοψε τα φτερά με καταιγιστικό πρώτο ημίχρονο
20 λεπτά πριν Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 0-4: Του έκοψε τα φτερά με καταιγιστικό πρώτο ημίχρονο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ιταλία: Νέα εποχή με Μπαλντίνι - Ριζική ανανέωση στο φιλικό με Ελλάδα
50 λεπτά πριν Ιταλία: Νέα εποχή με Μπαλντίνι - Ριζική ανανέωση στο φιλικό με Ελλάδα
ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός: Πάει για το «μπαμ» με Καρλ - Μια ανάσα από τον Γάλλο χρυσό Ολυμπιονίκη
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Πάει για το «μπαμ» με Καρλ - Μια ανάσα από τον Γάλλο χρυσό Ολυμπιονίκη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Υποψήφιος για ισπανικό πάγκο ο Μανόλο Χιμένεθ!
1 ώρα πριν Υποψήφιος για ισπανικό πάγκο ο Μανόλο Χιμένεθ!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved