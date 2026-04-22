Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Επιστροφές για Κόντη στον ΟΦΗ

Ισέκα και Φούντας μπήκαν σε κανονικό ρυθμό, συνεχίζουν ατομικά Γκονζάλεθ και Χριστόπουλος στον ΟΦΗ.

Με θετικά νέα συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (25/04, 20:30) στο Πανθεσσαλικό.

Ο Χρήστος Κόντης είδε τους Άαρον Ισέκα και Ταξιάρχη Φούντα να προπονούνται σε κανονικούς ρυθμούς, γεγονός που μειώνει αισθητά τα αγωνιστικά προβλήματα της ομάδας ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε δουλειά στην τακτική και αγωνιστικό παιχνίδι, με το τεχνικό επιτελείο να ανεβάζει ρυθμούς όσο πλησιάζει ο τελικός.

Αντίθετα, οι Μπόρχα Γκονζάλεθ και Γιάννης Χριστόπουλος συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, παραμένοντας εκτός κανονικής προπόνησης.

Η προετοιμασία των Κρητικών θα συνεχιστεί την Πέμπτη (23/04), με την επόμενη προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 17:30.