ΑΕΚ: Στην Ουγγαρία ο Βάργκα για να… αποχαιρετήσει τη Φερεντσβάρος – Όσα δήλωσε στην πατρίδα του

Τα playoffs της Super League επιστρέφουν σε δυο εβδομάδες κι οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μερικές «ανάσες». Είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω των αγώνων με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League, οι παίκτες της ΑΕΚ έκατσαν μόλις μια ημέρα τις ημέρες του Πάσχα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, έπειτα από προτροπή των ίδιων, έκανε τέσσερις (από τρεις) τις ημέρες άδειας, καθώς υπάρχει διακοπή λόγω του τελικού Κυπέλλου. Ο Μπάρναμπας Βάργκα πήγε στην Ουγγαρία, όπου επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο της Φερεντσβάρος.

Όπως δήλωσε ο ίδιος τον Ιανουάριο οι εξελίξεις «έτρεξαν» τόσο γρήγορα που δεν μπόρεσε να αποχαιρετήσει την πρώην ομάδα του. «Υπάρχουν πολλά υποχρεωτικά πράγματα στην ΑΕΚ, αλλά είμαι ευτυχής που δίνω λιγότερες συνεντεύξεις στην Ελλάδα», απάντησε χαμογελώντας στο επίσημο σάιτ της Φερεντσβάρος, όταν ρωτήθηκε αν του έλειψε να μιλάει σε Ούγγρους δημοσιογράφους.

«Ήταν πολύ καλό που συνάντησα ξανά τα παιδιά. Όταν υπέγραψα στην ΑΕΚ δεν είχα τη δυνατότητα να αποχαιρετήσω τη Φερεντσβάρος με τον τρόπο που ήθελα, Ήταν μια ευχαρίστηση που επέστρεψα για λίγο, θα είμαι στην Ουγγαρία ως την Πέμπτη», πρόσθεσε ο Βάργκα που είχε την ευκαιρία να ξαναδεί από κοντά τους πρώην συμπαίκτες του και να μιλήσει μαζί τους.

Επίσης ρωτήθηκε και για τις διαφορές που βρήκε στο ελληνικό πρωτάθλημα σε σχέση με το ουγγρικό: «Ειλικρινά, δεν παρατήρησα κάποια τόσο σημαντική διαφορά, αλλά το παιχνίδι είναι λίγο πιο τεχνικό σε όλους τους τομείς. Το παιχνίδι είναι λίγο διαφορετικό σε ένταση και στον τομέα της φυσικής κατάστασης. Υπάρχουν περισσότερες μεγάλες ομάδες, 5-6 σύλλογοι με παρόμοια δυναμική που παλεύουν μεταξύ τους. Το πρωτάθλημα είναι καλύτερο από αυτή την άποψη, επειδή εδώ στην Ουγγαρία υπάρχει μόνο η Φερεντσβάρος, και ίσως τώρα και η ΕΤΟ».