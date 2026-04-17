ΟΦΗ: Sold out για τον τελικό Κυπέλλου – «Η Κρήτη πάει Βόλο»
Onsports Team 17 Απριλίου 2026, 21:32
SUPER LEAGUE / ΟΦΗ / ΠΑΟΚ

Η ομάδα του νησιού γνωστοποίησε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

«Η Κρήτη... πάει Βόλο!

Ο κόσμος του ΟΦΗ έδωσε τη δική του απάντηση! Sold out τα εισιτήρια της ομάδας μας στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Ραντεβού στις 25 Απριλίου, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, για τη μεγάλη, ιστορική “μάχη”.

Οι 8000 Κρητικοί που θα είναι στον Βόλο, αλλά και όσοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την ομάδα και όλοι μαζί πάμε να ζήσουμε το όνειρο!

Πάμε να γράψουμε ιστορία!».



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Διάκριση για την έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR: Η πιο θορυβώδης της Ευρώπης!
14 λεπτά πριν Διάκριση για την έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR: Η πιο θορυβώδης της Ευρώπης!
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός: Έφεση για την τιμωρία Τζόουνς
31 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Έφεση για την τιμωρία Τζόουνς
SUPER LEAGUE
ΟΦΗ: Sold out για τον τελικό Κυπέλλου – «Η Κρήτη πάει Βόλο»
34 λεπτά πριν ΟΦΗ: Sold out για τον τελικό Κυπέλλου – «Η Κρήτη πάει Βόλο»
EUROLEAGUE
LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Αναντολού Εφές: Η τελευταία αγωνιστική της Euroleague
1 ώρα πριν LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Αναντολού Εφές: Η τελευταία αγωνιστική της Euroleague
Όλες οι ειδήσεις
