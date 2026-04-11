Ολυμπιακός: Οι ευχές Τσικίνιο για το Πάσχα με τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδας
Onsports Team 11 Απριλίου 2026, 14:29
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Οι ευχές Τσικίνιο για το Πάσχα με τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδας

Με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο επέλεξε ο Τσικίνιο να στείλει τις πασχαλινές του ευχές, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με την Ελλάδα.

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού δημοσίευσε Insta Story στο οποίο εμφανίζεται να φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, συνοδεύοντας την εικόνα με μήνυμα γραμμένο στα ελληνικά: «Καλό Πάσχα με υγεία», μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζει δημόσια τη σύνδεσή του με τη χώρα και τον σύλλογο του Πειραιά. Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, προσαρμόστηκε άμεσα και εξελίχθηκε σε βασικό κομμάτι της ομάδας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη σεζόν-ορόσημο που συνδυάστηκε με την κατάκτηση του Conference League το 2024, αλλά και του νταμπλ στις εγχώριες διοργανώσεις.

Ο ίδιος έχει μιλήσει με τα θερμότερα λόγια για την επιλογή του να φορέσει τα «ερυθρόλευκα», χαρακτηρίζοντάς την ως την κορυφαία απόφαση της καριέρας του, ενώ έχει τονίσει πως από την πρώτη στιγμή ένιωσε αποδοχή από το περιβάλλον της ομάδας και πως η ελληνική κουλτούρα ταίριαξε απόλυτα με τη δική του νοοτροπία.

 

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μαυροπάνος: «Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα»
18 λεπτά πριν Μαυροπάνος: «Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Στέφανος Μπορμπόκης: Το «αντίο» ΕΠΟ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή
50 λεπτά πριν Στέφανος Μπορμπόκης: Το «αντίο» ΕΠΟ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή
ΣΠΟΡ
Champions League πόλο Γυναικών: Προβάδισμα Ολυμπιακού για το Final 4
1 ώρα πριν Champions League πόλο Γυναικών: Προβάδισμα Ολυμπιακού για το Final 4
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Χαμός στην Ιταλία - Τρεις ποδοσφαιριστές κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό
2 ώρες πριν Χαμός στην Ιταλία - Τρεις ποδοσφαιριστές κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό
