Άρης: Στροφή σε Καριόν για τον πάγκο - Οι σκέψεις για ισπανικό «μοντέλο»

Οι Θεσσαλονικείς έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στο ζήτημα του προπονητή, το οποίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των φετινών υποχρεώσεων.

Στο πλάνο παραμένει και η εγχώρια επιλογή, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να βρίσκεται στη λίστα και τις πρώτες διερευνητικές κινήσεις να έχουν πραγματοποιηθεί. Παράλληλα, όμως, εξετάζονται σοβαρά και λύσεις από το εξωτερικό, καθώς ο Ρουμπέν Ρέγες αναζητά προφίλ που να ευθυγραμμίζονται με τη φιλοσοφία που θέλει να εφαρμόσει στην ομάδα.

Ξεχωριστή θέση σε αυτή τη λίστα κατέχει ο Λουίς Καριόν. Ο 47χρονος Ισπανός τεχνικός αποτελεί επιλογή με ισχυρή σφραγίδα του τεχνικού διευθυντή του Άρη, ο οποίος τον γνωρίζει καλά και θεωρεί πως διαθέτει τα χαρακτηριστικά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συλλόγου, εφόσον προκριθεί η λύση από την ισπανική αγορά.

Η προπονητική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Segunda Division, όπου έχει εργαστεί σε συλλόγους όπως η Καρταχένα και η Νουμάνθια. Η πιο αξιοσημείωτη στιγμή της καριέρας του ήρθε τη σεζόν 2023-24, όταν οδήγησε την Οβιέδο μέχρι τα πλέι οφ ανόδου για τη La Liga, κερδίζοντας θετικές εντυπώσεις παρά το γεγονός ότι η άνοδος δεν επετεύχθη.

Ακολούθησε η πρόκληση της La Liga με τη Λας Πάλμας, όπου τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα, ενώ η πιο πρόσφατη παρουσία του στην Οβιέδο αποδείχθηκε σύντομη, καθώς η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο.