ΠΑΟΚ: Συνέχεια με ένταση και ακολούθησε διήμερο ρεπό

Onsports Team

Με ένταση και χωρίς περιθώρια για χαλάρωση συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία, καθώς ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο προπονήσεων στη διακοπή του Πάσχα, ανεβάζοντας ρυθμούς ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν.

Η προπόνηση της Μεγάλης Παρασκευής (10/04) είχε ξεκάθαρα υψηλό βαθμό δυσκολίας, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει έμφαση στη φυσική κατάσταση, την τακτική προσέγγιση μέσα από rondo, ασκήσεις κατοχής και δυνατές μονομαχίες 1vs1. Το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε υψηλή ένταση, με στόχο να διατηρηθεί ο αγωνιστικός ρυθμός σε επίπεδα απαιτήσεων πρωταθλητισμού.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον στράφηκε και στο ιατρικό δελτίο, όπου καταγράφονται σημαντικές παρουσίες αλλά και απουσίες. Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι επέστρεψαν στο γήπεδο, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα, γεγονός που δείχνει ότι σταδιακά μπαίνουν ξανά σε διαδικασία επανένταξης στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Αντίθετα, οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν με θεραπεία, με την κατάστασή τους να παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό τιμ, καθώς παραμένουν εκτός πλήρους προπόνησης και η επιστροφή τους θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της αποθεραπείας τους.

Ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να πάρει πολύτιμες ανάσες μέσα στο Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, προτού επιστρέψει ξανά στο γήπεδο τη Δευτέρα (13/4) το απόγευμα, ξεκινώντας ουσιαστικά την τελική προετοιμασία για το κρίσιμο κομμάτι της σεζόν που ακολουθεί.