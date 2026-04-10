Μεταγραφές, Άρης: Κλείνει το deal για Ντιαντί - Το τεράστιο ποσό που θα μπει στα ταμεία της ΠΑΕ

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Αλ Ντιρίγια για την πώληση του Κλέιτον Ντιαντί εμφανίζεται ο Άρης.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν μπει στην τελική ευθεία και όλα δείχνουν πως απομένουν λεπτομέρειες για να «κλείσει» οριστικά το deal. Ο νεαρός εξτρέμ αποτέλεσε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα της φετινής σεζόν, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του και να εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι της ομάδας.

Με 23 συμμετοχές, 3 γκολ και 7 ασίστ, έδειξε στοιχεία που τράβηξαν το ενδιαφέρον συλλόγων από το εξωτερικό, με τη Σαουδική Αραβία να κινείται πιο δυναμικά για την απόκτησή του.

Η Αλ Ντιρίγια, η οποία διεκδικεί την άνοδο και θέλει να παρουσιαστεί ακόμη πιο ανταγωνιστική τη νέα σεζόν, βλέπει στον Ντιαντί μια επένδυση με προοπτική, τόσο για το άμεσο μέλλον όσο και σε βάθος χρόνου.

Για τον Άρη, μια πιθανή ολοκλήρωση της μεταγραφής συνιστά σημαντική οικονομική ενίσχυση, αφού στα ταμεία της ΠΑΕ θα μπει ένα ποσό κοντά στα 5.000.000 ευρώ, αλλά και επιβεβαίωση της δουλειάς που γίνεται στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών.