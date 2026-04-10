Ολυμπιακός: Τα αλλάζει… όλα ο Μεντιλίμπαρ - Η επιστροφή σε σχήμα μ’ έναν φορ και τα πρόσωπα

Ειλημμένη εμφανίζεται η απόφαση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές, όχι μόνο προσώπων αλλά και συστήματος για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Ο Βάσκος κόουτς φέρεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στην απόφαση να επαναφέρει το 4-2-3-1, ήτοι το σύστημα μ’ έναν επιθετικό στην κορυφή, αλλά και έναν έξτρα χαφ, είτε αυτός είναι ο Τσικίνιο, που μπορεί να λειτουργήσει και ως τρίτος μέσος στο 4-3-3, είτε ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, που θα αγωνιστεί ως επιτελικός.

Άλλωστε, οι πρόσφατες δοκιμές με διαφορετική διάταξη και κυρίως με το 4-4-2 δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι έδωσαν τη δυνατότητα συνύπαρξης επιθετικών με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο έμπειρος Ισπανός θεωρείται σίγουρο πως θα προχωρήσει και σε αλλαγές προσώπων στο βασικό σχήμα, αφού από τη μία δεν έμεινε ικανοποιημένος από πολλούς ποδοσφαιριστές που έπαιξαν στην πρεμιέρα με την ΑΕΚ, αλλά και θέλει φρεσκάδα και ενέργεια στην ομάδα.

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ θέση στα «φτερά» διεκδικεί και ο Αντρέ Λουίζ, με τον Λορένζο Σιπιόνι να «χτυπάει» την… πόρτα της ενδεκάδας, σε ρόλο «κόφτη».