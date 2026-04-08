Το συγκινητικό μήνυμα Μπενίτεθ για Μιρτσέα Λουτσέσκου

Το δικό του μήνυμα για την απώλεια του εμβληματικού Ρουμάνου προπονητή έστειλε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Μιρτσέα Λουτσέσκου μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απώλεια του σπουδαίου προπονητή σκόρπισε θλίψη στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με τον Ισπανό προπονητή να εκφράζει δημόσια τη θλίψη του και να τιμά τη μνήμη του.

Συγκεκριμένα, ανάρτησε μια κοινή τους φωτογραφία από την περίοδο που βρισκόταν στον πάγκο της Νάπολι, ενώ ο Λουτσέσκου καθοδηγούσε τη Σαχτάρ, συνοδεύοντάς τη με τα λόγια: «Αναπαύσου εν ειρήνη, θρύλε του ποδοσφαίρου».