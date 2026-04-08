Παναθηναϊκός: Υψηλή ένταση - Ίδιο το απουσιολόγιο

Onsports Team

Με πρωινή προπόνηση στο Κορωπί συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ένταση, αλλά και στοιχεία ανταγωνισμού μέσα από παιχνίδι.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με 45 λεπτά ασκήσεων στο γυμναστήριο, δίνοντας έμφαση στη φυσική κατάσταση, πριν περάσουν στο γήπεδο, όπου το τεχνικό επιτελείο επέλεξε ένα τουρνουά τεσσάρων ομάδων σε περιορισμένο χώρο, ανεβάζοντας ρυθμούς και προσφέροντας αγωνιστικό χαρακτήρα στην προπόνηση.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις στο απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Πάλμερ - Μπράουν συνέχισε με ειδικό πρόγραμμα, ενώ οι Κοντούρης, Τζούρισιτς, Κάτρης και Σισοκό ακολούθησαν θεραπεία, παραμένοντας εκτός κανονικού ρυθμού προπονήσεων.