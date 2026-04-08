ΠΑΟΚ: Στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου αντιπροσωπεία παικτών και ΠΑΕ
Onsports Team 08 Απριλίου 2026, 14:18
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου αντιπροσωπεία παικτών και ΠΑΕ

Την απόφαση παρουσίας αντιπροσωπείας ποδοσφαιριστών και μελών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου πήρε η διοίκηση του «Δικέφαλου του Βορρά».

Σε μια κίνηση στήριξης και σεβασμού, οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα βρεθούν στο πλευρό του Ραζβάν Λουτσέσκου, δίνοντας το «παρών» στην κηδεία του πατέρα του, Μιρτσέα, που θα τελεστεί τη Μεγάλη Παρασκευή στη Ρουμανία.

Όπως έγινε γνωστό, αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών, μαζί με στελέχη της ΠΑΕ, θα ταξιδέψει για να εκπροσωπήσει ολόκληρη την ομάδα, δείχνοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή της στον προπονητή του «δικεφάλου του βορρά» σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Παρά το βαρύ κλίμα, η αγωνιστική καθημερινότητα συνεχίζεται, καθώς με απόφαση του Ραζβάν Λουτσέσκου η ομάδα θα προπονηθεί κανονικά, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επερχόμενη αναμέτρηση με την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα, διατηρώντας την ισορροπία ανάμεσα στο πένθος και τις υποχρεώσεις της.



