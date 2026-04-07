Ελλάδα

Παναθηναϊκός: Με τους γνωστούς απόντες οι «πράσινοι»
Οnsports Τeam 07 Απριλίου 2026, 14:22
Παναθηναϊκός: Με τους γνωστούς απόντες οι «πράσινοι»

Με τον Πάλμερ-Μπράουν να συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα συνεχίστηκαν οι προπονήσεις του Παναθηναϊκού.

Οι προπονήσεις του Παναθηναϊκού στο Κορωπί συνεχίζονται με τον Ράφα Μπενίτεθ να αντιμετωπίζει τα γνωστά αγωνιστικά προβλήματα.

Ο Πάλμερ-Μπράουν συνέχισε το ειδικό πρόγραμμα που ακολουθεί, ενώ θεραπείες έκαναν οι Κουντούρης και Τζούρισιτς.  

Οι ποδοσφαιριστές των Πρασίνων χωρίστηκαν για δεύτερη ημέρα σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έκαναν προθέρμανση και άσκηση κατοχής μπάλας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης. Οι υπόλοιποι συνέχισαν με σέντρες και τελειώματα ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.



