Η γενιά του 2005: Τα μεγάλα κεφάλαια για το αύριο του Παναθηναϊκού

Η διαδικασία εξέλιξης του Παναθηναϊκού, έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον περασμένο Οκτώβρη. Κυρίως όμως από τον Ιανουάριο που μας πέρασε, όταν και έγιναν οι μεταγραφές. Οι «πράσινοι» στηρίχτηκαν κυρίως σε νεότερους αθλητές, με προοπτική. Παιδιά ικανά να δώσουν πολλά. Ο Τετέι ήδη έχει αρχίσει να κάνει… απόσβεση, όντας σημείο αναφοράς.

Όμως υπάρχουν ακόμη νεαρότεροι σε ηλικία, πάνω στους οποίους ποντάρει ο Παναθηναϊκός. Τόσο για το σήμερα, αλλά κυρίως για το αύριο του. Το άμεσο μέλλον, δηλαδή την ερχόμενη σεζόν. Περιμένοντας να αναπτυχθούν και να βελτιώνονται συνεχώς, δικαιώνοντας τα στοιχεία που συνοδεύουν το τεράστιο ταλέντο τους.

Οι Σαντίνο Αντίνο και Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι δύο απ’ τα σπουδαιότερα ταλέντα των χωρών τους. Κι όταν αυτές είναι η Αργεντινή και η Κροατία, τότε αντιλαμβάνεται ο καθένας την μεγάλη τους προοπτική. Αμφότεροι άφησαν τη χώρα τους για να παίξουν πρώτη φορά στο εξωτερικό. Χρειάζονται χρόνο προσαρμογής, με την τακτική και σωματική εξέλιξή τους να έρχεται να βοηθήσει ακόμη περισσότερο το αστείρευτο ταλέντο τους.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστές οι οποίοι προορίζονται για σημεία αναφοράς του «τριφυλλιού» και γι’ αυτό αποκτήθηκαν. Χωρίς βιασύνη βέβαια, καθώς είναι παίκτες γεννημένοι το 2005. Ακόμη δεν έχουν κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Το ίδιο ισχύει και με δύο ελληνόπουλα. Τον Γιώργο Κάτρη και τον Σωτήρη Κοντούρη. Έχοντας το προνόμιο της άριστης γνώσης της χώρας και του πρωταθλήματος – ο Κάτρης προέρχεται από την ακαδημία του Παναθηναϊκού κιόλας – είχαν συγκριτικό πλεονέκτημα. Το οποίο και ήδη έχουν δείξει, βρίσκοντας σημαντικότατο ρόλο στα ματς που ήταν διαθέσιμοι.

Ο στόπερ των «πράσινων» λόγω τραυματισμού χάνει τη σεζόν, όμως δεδομένα θα είναι στο βασικό ροτέισον των στόπερ για τη νέα σεζόν. Ο Κοντούρης από την άλλη ήδη έχει κερδίσει ξεκάθαρο ρόλο στη μεσαία γραμμή.

Αυτά τα παιδιά είναι γεννημένα το 2005. Ένα καρέ ταλέντου, τεράστιας προοπτικής και ελπίδας για τον Παναθηναϊκό. Για άμεση απόδοση, με το ελαφρυντικό της διαδικασίας εξέλιξής τους.