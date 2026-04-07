Αστέρας Aktor: Ανανέωσε Λάσκαρη

Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον νεαρό αμυντικό Δημήτρη Λασκαράκη ανακοίνωσε ο Αστέρας.

Ο 20χρονος στόπερ ήταν φέτος μέλος της ομάδας Κ19, ενώ προήχθη και στην πρώτη ομάδα, κάνοντας δύο συμμετοχές.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Δημήτρη Λάσκαρη.

Ο Δημήτρης υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα μας και συνεχίζει την επαγγελματική του πορεία με τη φανέλα του ASTERAS AKTOR. Γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2005 και βρίσκεται στον ASTERAS AKTOR από το 2019, έχοντας αγωνιστεί σε όλα τα Τμήματα Υποδομής της ομάδας μας, Κ15, Κ17, Κ19, επίσης στην Β' Ομάδα του συλλόγου και πλέον στην πρώτη ομάδα.

Ο Λάσκαρης υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ASTERAS AKTOR τον Ιανουάριο του 2022, πριν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών. Επιπλέον, είναι διεθνής με τα Τμήματα Υποδομής της Εθνικής ομάδας της Ελλάδας.

Ευχόμαστε στον Δημήτρη υγεία και καλή επιτυχία στους αγωνιστικούς χώρους.