ΑΕΚ: Πορεία τίτλου - Αήττητη στη Super League πάνω από πέντε μήνες
Eurokinissi Sports
Onsports Team 06 Απριλίου 2026, 14:37
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Η ΑΕΚ συνεχίζει αήττητη στη Super League από τις 26 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα η πορεία της να τη φέρνει κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Η πρόσφατη εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού όχι μόνο ενίσχυσε τη θέση της στην κορυφή, αλλά επισφράγισε και μια εντυπωσιακή αήττητη σειρά 19 αγώνων.

Η προηγούμενη ήττα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς καταγράφηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 2-0, στις 26 Οκτωβρίου 2025. Από τότε, η ΑΕΚ έχει εμφανίσει σημαντική αγωνιστική βελτίωση, απολαμβάνοντας πλέον το προβάδισμα στη βαθμολογία με +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, έχοντας ακόμα πέντε αγωνιστικές να ολοκληρωθεί η σεζόν.

Από τα τέλη Οκτωβρίου, η Ένωση μετρά 14 νίκες και πέντε ισοπαλίες, εκ των οποίων οι τέσσερις εκτός έδρας. Η ομάδα έχει παρουσιάσει βελτίωση τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα και φαίνεται έτοιμη να διαχειριστεί με σοβαρότητα το τελευταίο κομμάτι της σεζόν, διατηρώντας τον έλεγχο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1: Τα highlights του αγώνα



