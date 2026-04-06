Player of the Month ο Γιόβιτς

Ο σέντερ φορ της ΑΕΚ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Μάρτιο στη Stoiximan Super League.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Λούκα Γιόβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ, τον προηγούμενο μήνα, τον ανέδειξαν κορυφαίο παίκτη για τον Μάρτιο.

Και μάλιστα με ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της διοργανώτριας Αρχής:

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Player of the Month του Μαρτίου:

1/ Λ. Γιόβιτς 53,84%

2/ Γερεμέγιεφ 13,69%