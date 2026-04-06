ΠΑΕ Άρης: «Ανυπόστατα και ψευδή τα δημοσιεύματα περί συζητήσεων με υποψήφιους αγοραστές»
Οnsports Τeam 06 Απριλίου 2026, 12:43
SUPER LEAGUE / Άρης

ΠΑΕ Άρης: «Ανυπόστατα και ψευδή τα δημοσιεύματα περί συζητήσεων με υποψήφιους αγοραστές»

Μέσω διαρροής η ΠΑΕ Άρης διέψευσε τα πάντα αναφορικά με τις φήμες περί επενδυτών και υποψήφιων αγοραστών.

Με μία ακόμα… διαρροή η ΠΑΕ Άρης έβαλε τέλος στις φήμες που τη θέλουν να εξετάζει προτάσεις από διάφορους επενδυτές και υποψήφιους αγοραστές.

Αναλυτικά: 

«Τους τελευταίους μήνες έχουν δει το φως της δημοσιότητας ανυπόστατα και ψευδή δημοσιεύματα σχετικά με δήθεν συζητήσεις με υποψήφιους αγοραστές για την ΠΑΕ ΑΡΗΣ. 
Γνωρίζουμε πολύ καλά την προέλευση αυτών των σεναρίων, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γνωρίζουμε, επίσης, ποιοι χρηματοδοτούν συγκεκριμένα άτομα και τρολς προκειμένου να προκαλέσουν αναστάτωση και αποσταθεροποίηση στο περιβάλλον της ομάδας μας.
Σύντομα θα αποκαλυφθούν τόσο οι πραγματικοί εμπνευστές όσο και οι σκοποί που εξυπηρετούνται μέσω αυτών των ενεργειών.
Προς αποκατάσταση της αλήθειας, διευκρινίζουμε ότι δεν έχει εκδηλωθεί οποιοδήποτε ενδιαφέρον για την εξαγορά της ΠΑΕ. Ούτε έχει υπάρξει οποιαδήποτε επαφή ή συζήτηση με Έλληνες ενδιαφερόμενους, τα ονόματα των οποίων έχουν αναπαραχθεί πρόσφατα στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Εάν υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον από σοβαρό επενδυτή, αυτός γνωρίζει τον θεσμικό και επίσημο τρόπο προσέγγισης».



