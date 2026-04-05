Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Το γκολ του Κοϊτά που έκρινε το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Οnsports team 05 Απριλίου 2026, 23:52
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Το γκολ του Κοϊτά που έκρινε το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Δείτε το γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, με το οποίο η ΑΕΚ έφυγε με «διπλό» τίτλου από το «Γ. Καραϊσκάκης», κερδίζοντας 1-0 τον Ολυμπιακό.

Σπουδαίο αποτέλεσμα για την «Ένωση», η οποία σε συνδυασμό και με τη «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα πήρε σοβαρό προβάδισμα για τον τίτλο, καθώς βρίσκεται στο +5 από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.

Οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκαν με σωστή νοοτροπία, σοβαροί και «διαβασμένοι» στην πρεμιέρα των playoffs, έπειτα από τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Το γρήγορο γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά (βλ. μόλις στο 5ο λεπτό) τους έδωσε τη δυνατότητα να διαχειριστούν την αναμέτρηση και το έπραξαν σωστά.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Το γκολ του Κοϊτά



