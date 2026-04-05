Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία των playoffs της Super League μετά τα ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός.

Το σπουδαίο «διπλό» της ΑΕΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού με 0-1, σε συνδυασμό με την «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, φέρνει την Ένωση για πρώτη φορά στο +5 από τους διώκτες της και την καθιστά μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0

Η βαθμολογία της 1ης αγωνιστικής

1. AEK 63

2. ΠΑΟΚ 58

3. Ολυμπιακός 58

4. Παναθηναϊκός 50

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)

Κυριακή 19 Απριλίου 2026

18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

21:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός