SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ
Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία των playoffs της Super League μετά τα ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός.
Το σπουδαίο «διπλό» της ΑΕΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού με 0-1, σε συνδυασμό με την «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, φέρνει την Ένωση για πρώτη φορά στο +5 από τους διώκτες της και την καθιστά μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0
Η βαθμολογία της 1ης αγωνιστικής
1. AEK 63
2. ΠΑΟΚ 58
3. Ολυμπιακός 58
4. Παναθηναϊκός 50
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
21:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUEΟλυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Εμπρός Αετέ… για τον τίτλο!
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Εμπρός Αετέ… για τον τίτλο!
SUPER LEAGUEΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0: Κυριάρχησαν οι άμυνες στην Τούμπα