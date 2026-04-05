Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο
Οnsports Team 05 Απριλίου 2026, 23:03
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία των playoffs της Super League μετά τα ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός.

Το σπουδαίο «διπλό» της ΑΕΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού με 0-1, σε συνδυασμό με την «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, φέρνει την Ένωση για πρώτη φορά στο +5 από τους διώκτες της και την καθιστά μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0

Η βαθμολογία της 1ης αγωνιστικής
1. AEK 63
2. ΠΑΟΚ 58
3. Ολυμπιακός 58
4. Παναθηναϊκός 50

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)

Κυριακή 19 Απριλίου 2026

18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

21:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Εμπρός Αετέ… για τον τίτλο!

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Εμπρός Αετέ… για τον τίτλο!
SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0: Κυριάρχησαν οι άμυνες στην Τούμπα

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0: Κυριάρχησαν οι άμυνες στην Τούμπα

Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα
28 λεπτά πριν Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Μεγάλη Εβδομάδα
ΣΠΟΡ
Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»
3 ώρες πριν Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»
4 ώρες πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
5 ώρες πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου
Όλες οι ειδήσεις
