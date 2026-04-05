Μπενίτεθ: «Εύχομαι τα καλύτερα για Λουτσέσκου – Δίκαιο αποτέλεσμα η ισοπαλία»
Onsports Team 05 Απριλίου 2026, 21:19
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για τη «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα, ενώ δεν παρέλειψε να ευχηθεί στον Ραζβάν Λουτσέσκου για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του πατέρα του.

Δίκαιο αποτέλεσμα η ισοπαλία, κρατά τη μαχητικότητα των παικτών του. Αυτά είπε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά το 0-0 στην Τούμπα, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να στέλνει και τις ευχές του στον Ράζβαν Λουτσέσκου για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του πατέρα του, Μιρτσέα.

Αναλυτικά:

«Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα εκ μέρους όλου του οργανισμού του Παναθηναϊκού να ευχηθώ τα καλύτερα στον Λουτσέσκου για την δύσκολη κατάσταση που περνάει ο πατέρας του. Όσον αφορά το παιχνίδι, ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε καλά τους χώρους, το κάναμε αρκετά ικανοποιητικά. Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε κάποιες αντεπιθέσεις. Μπορούσαμε να είχαμε καλύτερες επιλογές σε κάποιες φάσεις, αλλά και ο αντίπαλος μπορεί να παραπονεθεί ότι του έλειψε κάτι καλύτερο προς το τέλος».

Για την καλή αμυντική λειτουργία της ομάδας του και τι κρατά απ’ το ματς: «Θα έλεγα την αφοσίωση και την προσπάθεια όλων των παικτών. Μπορεί να μην τους πήγαν όλα όπως θα ήθελαν, αλλά οι φίλαθλοι θέλουν να βλέπουν παίκτες που παλεύουν για 90 λεπτά και σήμερα το είδαν. Κρατήσαμε την μπάλα στα πόδια μας σε σημεία του παιχνιδιού και την κυκλοφορήσαμε καλά».



