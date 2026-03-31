Παναθηναϊκός: Ετοιμοπόλεμοι οι Γεντβάι και Ερνάντεθ για την πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα
Οnsports Team 31 Μαρτίου 2026, 21:46
Ευχάριστα νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ μετά την τετραήμερη άδεια στους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Οι Τιν Γεντβάι και Χάβι Ερνάντεθ ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και προπονήθηκαν σε φουλ ένταση το απόγευμα της Τρίτης (31/3) στο «Γ. Καλαφάτης», θέτοντας εαυτούς στη διάθεση του 65χρονου τεχνικού για την Κυριακάτικη (5/4, 19:00) πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στα playoffs και τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Από την πλευρά του ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν ακολούθησε μέρος του προγράμματος και κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ξεπεράσει πλήρως τον σοβαρό τραυματισμό του (οστικό οίδημα) που τον κράτησε εκτός τις τελευταίες πέντε εβδομάδες και να είναι διαθέσιμος ακόμη κι ως επιλογή απ’ τον πάγκο.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ασκήσεις φυσικής κατάστασης.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Κάτρης και Σισοκό. Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Τεττέη, Κοντούρης, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς, Μπόκος και ο Ντέσερς που έχει ειδική άδεια.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τότεναμ: Ανακοίνωσε τον Ντε Τζέρμπι
29 λεπτά πριν Τότεναμ: Ανακοίνωσε τον Ντε Τζέρμπι
EUROLEAGUE
Πρόστιμο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από την EuroLeague
56 λεπτά πριν Πρόστιμο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από την EuroLeague
ΜΠΑΣΚΕΤ
Απίστευτο θράσος από τον Γουόκαπ: «Ντύθηκε» οπλαρχηγός και αμαυρώνει την Ελληνική Επανάσταση
1 ώρα πριν Απίστευτο θράσος από τον Γουόκαπ: «Ντύθηκε» οπλαρχηγός και αμαυρώνει την Ελληνική Επανάσταση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ουγγαρία - Ελλάδα 0-0: Δοκίμασε πράγματα και βελτιώθηκε η Εθνική
2 ώρες πριν Ουγγαρία - Ελλάδα 0-0: Δοκίμασε πράγματα και βελτιώθηκε η Εθνική
Όλες οι ειδήσεις
