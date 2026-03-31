Παναθηναϊκός: Ετοιμοπόλεμοι οι Γεντβάι και Ερνάντεθ για την πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Ευχάριστα νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ μετά την τετραήμερη άδεια στους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Οι Τιν Γεντβάι και Χάβι Ερνάντεθ ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και προπονήθηκαν σε φουλ ένταση το απόγευμα της Τρίτης (31/3) στο «Γ. Καλαφάτης», θέτοντας εαυτούς στη διάθεση του 65χρονου τεχνικού για την Κυριακάτικη (5/4, 19:00) πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στα playoffs και τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Από την πλευρά του ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν ακολούθησε μέρος του προγράμματος και κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ξεπεράσει πλήρως τον σοβαρό τραυματισμό του (οστικό οίδημα) που τον κράτησε εκτός τις τελευταίες πέντε εβδομάδες και να είναι διαθέσιμος ακόμη κι ως επιλογή απ’ τον πάγκο.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ασκήσεις φυσικής κατάστασης.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Κάτρης και Σισοκό. Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Τεττέη, Κοντούρης, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς, Μπόκος και ο Ντέσερς που έχει ειδική άδεια.