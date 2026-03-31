Μεταγραφές, Αστέρας AKTOR: Νέο συμβόλαιο για Χατζηεμμανουήλ

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Αστέρας AKTOR επιβράβευσε τον Βασίλη Χατζηεμμανουήλ, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο και επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό του.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2025 ως ελεύθερος για τη δεύτερη ομάδα, ωστόσο η παρουσία του κρίθηκε θετική και τη φετινή σεζόν πήρε ευκαιρίες και με την πρώτη ομάδα, δείχνοντας αξιόπιστα στοιχεία.

Μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου, ο Χατζηεμμανουήλ δήλωσε: «Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου για την εμπιστοσύνη. Θα συνεχίσω τη σκληρή δουλειά για να την ανταποδώσω και να ανταπεξέλθω στις προσδοκίες του Αστέρα. Όλοι μας είμαστε συγκεντρωμένοι στη μάχη που θα δώσουμε στους δέκα αγώνες των Playouts. Καλούμε τους φιλάθλους μας να βρίσκονται δίπλα μας και όλοι μαζί να πετύχουμε τον στόχο μας».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Αστέρας AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον τερματοφύλακα, Βασίλη Χατζηεμμανουήλ.

Ο Βασίλης υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα μας και συνεχίζει την επαγγελματική πορεία με τη φανέλα του Αστέρα AKTOR.

Ευχόμαστε στον Βασίλη Χατζηεμμανουήλ υγεία και καλή επιτυχία στους αγωνιστικούς χώρους».