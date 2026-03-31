ΠΑΟΚ: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ματς με τον Παναθηναϊκό

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση των playoffs ξεκίνησε και η διοίκηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης ενημέρωσε για τα εισιτήρια του αγώνα της πρώτης αγωνιστικής.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη (01.04) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, για την 1η αγωνιστική των Playoffs του Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (05.04) στις 19:00 στο γήπεδο της Τούμπας.