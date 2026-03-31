ΠΑΟΚ: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ματς με τον Παναθηναϊκό
Οnsports Τeam 31 Μαρτίου 2026, 13:38
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση των playoffs ξεκίνησε και η διοίκηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης ενημέρωσε για τα εισιτήρια του αγώνα της πρώτης αγωνιστικής.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη (01.04) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, για την 1η αγωνιστική των Playoffs του Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (05.04) στις 19:00 στο γήπεδο της Τούμπας.

Αναλυτικά:

Τιμές Εισιτηρίων

 
Θύρα Τιμή Παιδικό
1 €40 €5
2, 3 €30 €5
5, 6 €20 €5
4, 4Α €15
7, 7Α, 8 €15 €5
VIP, VIPA €150

Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ 

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 05/04/2026 18:30.

Κάρτα φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ

 
  • Για την αγορά κανονικού εισιτηρίου απαιτείται η καταχώρηση του αριθμού της κάρτας φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ στο στάδιο της καταχώρησης των προσωπικών στοιχείων του κατόχου εισιτήριου.
  • Για την τρέχουσα σεζόν έχει κόστος 10 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά από τον ΑΣ ΠΑΟΚ στο link εδώ και τα έσοδα πηγαίνουν για την ενίσχυση των τμημάτων του.
  • Η κάρτα φιλάθλου είναι προσωπική, αντιστοιχεί σε έναν ΑΜΚΑ, εκδίδεται μία φορά, θα πρέπει να καταχωρείται για την αγορά του εισιτηρίου και ισχύει για όλους τους φετινούς αγώνες της Α ομάδας.
  • Για την αγορά παιδικού εισιτήριου δεν απαιτείται αγορά κάρτας φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ.
  • Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αγοράς κάρτας φιλάθλου και σε πιθανές δυσλειτουργίες στη χρήση της.
  • Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την αγορά ή καταχώρηση της κάρτας φιλάθλου, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι φίλαθλοι θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση πελατών του ΑΣ ΠΑΟΚ στο τηλέφωνο 2310988000 ή στο email info@acpaok.gr.


