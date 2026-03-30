Super League: Οι ημέρες κι οι ώρες των playoffs 5-8 | Πρεμιέρα «φωτιά» με Λεβαδειακός – Άρης
Onsports team 30 Μαρτίου 2026, 13:23
Η Super League γνωστοποίησε τις ημέρες κι ώρες διεξαγωγής των αγώνων στα playoffs 5-8, τα οποία αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας θα δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η σέντρα θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή (05/04), όπου ξεχωρίζει το Λεβαδειακός – Άρης, το οποίο αναμένεται να κρίνει πολλά όσον αφορά στην πέμπτη θέση. Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν κυρίως Κυριακή, με εξαίρεση δύο αγωνιστικές, οι οποίες θα διεξαχθούν Σάββατο και Τετάρτη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs 5-8

1η αγωνιστική (Κυριακή 05/04/26)

  • 16:00: Λεβαδειακός – Άρης
  • 17:00: Βόλος – ΟΦΗ

2η αγωνιστική (Σάββατο 18/04/26)

  • 18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
  • 19:30: Άρης – Βόλος

3η αγωνιστική (Κυριακή 03/05/26)

  • 17:00: Λεβαδειακός – Βόλος
  • 17:00: ΟΦΗ – Άρης

4η αγωνιστική (Κυριακή 10/05/26)

  • 17:00: Άρης – ΟΦΗ
  • 17:00: Βόλος – Λεβαδειακός

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13/05/26)

  • 17:00: Βόλος – Άρης
  • 17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

6η αγωνιστική (Κυριακή 17/05/26)

  • 17:00: Άρης – Λεβαδειακός
  • 17:00: ΟΦΗ – Βόλος


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Έρευνα: Κατά του VAR η πλειοψηφία των φιλάθλων στην Premier League
32 λεπτά πριν Έρευνα: Κατά του VAR η πλειοψηφία των φιλάθλων στην Premier League
OPINION
Ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών έχει έναν και μόνο στόχο!
1 ώρα πριν Ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών έχει έναν και μόνο στόχο!
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – AEK: Σταδιακή επιστροφή των διεθνών και φιλικό για τους «κιτρινόμαυρους»
1 ώρα πριν Ολυμπιακός – AEK: Σταδιακή επιστροφή των διεθνών και φιλικό για τους «κιτρινόμαυρους»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ματίας Αλμέιδα, η μεγάλη επιστροφή!
2 ώρες πριν Ματίας Αλμέιδα, η μεγάλη επιστροφή!
Όλες οι ειδήσεις
