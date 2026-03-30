Super League: Το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου η σέντρα του νέου πρωταθλήματος

Την τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα για τη σεζόν 2026-2027 σύμφωνα με την απόφαση της διοργανώτριας Αρχής.

Εκτός από το πρόγραμμα της τελικής φάσης του πρωταθλήματος, σήμερα, έγινε γνωστό και το πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Stoiximan Super League πρώτη σέντρα για τη σεζόν 2026-2027 θα γίνει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυούστου.

Αναλυτικά:

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών).

Ομόφωνα το Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής ενέκρινε τον ορισμό – πρόγραμμα αγώνων Stoiximan Super League Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Super League Playouts (ανδρών).

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε όπως το Πρωτάθλημα Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026.