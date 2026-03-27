ΑΕΚ: Γυρίζει στη Αθήνα ο Βάργκα - Στόχος να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα με Ολυμπιακό

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο Μπάρναμπας Βάργκα αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της εθνικής Ουγγαρίας εξαιτίας του προβλήματος που αντιμετωπίζει και παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα.

Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, η Ένωση, που βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με το ιατρικό επιτελείο της Ουγγαρίας, κατέληξε σε αυτή την απόφαση μετά τα αποτελέσματα της μαγνητικής εξέτασης, τα οποία έδειξαν κάκωση στην ποδοκνημική.

Έτσι, ο Βάργκα επιστρέφει στην Αθήνα για να ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης υπό την επίβλεψη του ιατρικού τιμ της ΑΕΚ, με στόχο να είναι διαθέσιμος στην πρεμιέρα των πλέι οφ απέναντι στον Ολυμπιακό (4-5 Απριλίου) στο Γ. Καραϊσκάκης.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά επιθετικά «όπλα» του Μάρκο Νίκολιτς, έχοντας καταγράψει 6 γκολ και 2 ασίστ σε 12 συμμετοχές σε Ελλάδα και Ευρώπη, από τον Ιανουάριο όταν εντάχθηκε στην ΑΕΚ ως μεταγραφή από τη Φερεντσβάρος, με κόστος που έφτασε περίπου τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.