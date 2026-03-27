Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τότε βγαίνουν τα εισιτήρια του ντέρμπι της πρεμιέρας των play offs

Την Τρίτη (31/03) αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΑΕΚ, που ανοίγει την αυλαία των play offs της Super League.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play offs, με τους Πειραιώτες να προγραμματίζουν για την ίδια ημέρα την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων του αγώνα.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ θα προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση τη Δευτέρα (30/03) σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης, αφού προηγουμένως θα έχουν οριστικοποιηθεί η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Οι ημερομηνίες των play offs της Super League

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Αναλυτικά το πρόγραμμα των play offs της Super League

1η αγωνιστική:

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική:

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική:

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική:

Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία των play offs

1. AEK 60

2. Ολυμπιακός 58

2. ΠΑΟΚ 57

4. Παναθηναϊκός 49