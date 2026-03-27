Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τότε βγαίνουν τα εισιτήρια του ντέρμπι της πρεμιέρας των play offs
Την Τρίτη (31/03) αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΑΕΚ, που ανοίγει την αυλαία των play offs της Super League.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play offs, με τους Πειραιώτες να προγραμματίζουν για την ίδια ημέρα την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων του αγώνα.
Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ θα προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση τη Δευτέρα (30/03) σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης, αφού προηγουμένως θα έχουν οριστικοποιηθεί η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης.
Οι ημερομηνίες των play offs της Super League
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
Αναλυτικά το πρόγραμμα των play offs της Super League
1η αγωνιστική:
Ολυμπιακός - ΑΕΚ
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
2η αγωνιστική:
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
3η αγωνιστική:
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
4η αγωνιστική:
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική:
Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική:
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία των play offs
1. AEK 60
2. Ολυμπιακός 58
2. ΠΑΟΚ 57
4. Παναθηναϊκός 49