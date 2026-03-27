Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τότε βγαίνουν τα εισιτήρια του ντέρμπι της πρεμιέρας των play offs
Eurokinissi Sports
Onsports Team 27 Μαρτίου 2026, 18:51
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τότε βγαίνουν τα εισιτήρια του ντέρμπι της πρεμιέρας των play offs

Την Τρίτη (31/03) αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΑΕΚ, που ανοίγει την αυλαία των play offs της Super League.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play offs, με τους Πειραιώτες να προγραμματίζουν για την ίδια ημέρα την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων του αγώνα.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ θα προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση τη Δευτέρα (30/03) σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης, αφού προηγουμένως θα έχουν οριστικοποιηθεί η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Οι ημερομηνίες των play offs της Super League

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Αναλυτικά το πρόγραμμα των play offs της Super League

1η αγωνιστική:

Ολυμπιακός - ΑΕΚ
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική:

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική:

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική:

Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική:

ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία των play offs

1. AEK 60 
2. Ολυμπιακός 58 
2. ΠΑΟΚ 57 
4. Παναθηναϊκός 49 



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Final-4 Κυπέλλου γυναικών: Ο Πρωτέας Βούλας σόκαρε τον Παναθηναϊκό και πέρασε στον τελικό
29 λεπτά πριν Final-4 Κυπέλλου γυναικών: Ο Πρωτέας Βούλας σόκαρε τον Παναθηναϊκό και πέρασε στον τελικό
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τότε βγαίνουν τα εισιτήρια του ντέρμπι της πρεμιέρας των play offs
42 λεπτά πριν Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τότε βγαίνουν τα εισιτήρια του ντέρμπι της πρεμιέρας των play offs
EUROLEAGUE
Οι γονείς του Ρισόν Χολμς αποχαιρέτησαν τον κόσμο του Παναθηναϊκού
1 ώρα πριν Οι γονείς του Ρισόν Χολμς αποχαιρέτησαν τον κόσμο του Παναθηναϊκού
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Γυρίζει στη Αθήνα ο Βάργκα - Στόχος να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα με Ολυμπιακό
2 ώρες πριν ΑΕΚ: Γυρίζει στη Αθήνα ο Βάργκα - Στόχος να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα με Ολυμπιακό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved