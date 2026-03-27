ΠΑΟΚ: Προπόνηση με απόντες

Οι προπονήσεις στην ομάδα του ΠΑΟΚ συνεχίζονται με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να έχει τα γνωστά ονόματα στο απουσιολόγιό του.

Με πολλές απουσίες συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ μιας και ο Ρουμάνος τεχνικός εκτός των διεθνών που απουσιάζουν, έχει να διαχειριστεί και τις απουσίες λόγω τραυματισμών.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Δουλειά σε όλους τους τομείς από το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου το πρωί της Παρασκευής (27.03) στη Νέα Μεσημβρία.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση, ασκήσεις φυσικής κατάστασης, rondo, παιχνίδι κατοχής, ένα κομμάτι τακτικής και στο φινάλε οικογενειακό δίτερμα.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης δούλεψε ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Τζόντζο Κένι, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Σουαλιό Μεϊτέ και Γιάννης Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία».