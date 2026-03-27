ΠΑΟΚ: Προπόνηση με απόντες
Οnsports Τeam 27 Μαρτίου 2026, 14:12
Οι προπονήσεις στην ομάδα του ΠΑΟΚ συνεχίζονται με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να έχει τα γνωστά ονόματα στο απουσιολόγιό του.

Με πολλές απουσίες συνεχίζονται οι προπονήσεις στον ΠΑΟΚ μιας και ο Ρουμάνος τεχνικός εκτός των διεθνών που απουσιάζουν, έχει να διαχειριστεί και τις απουσίες λόγω τραυματισμών.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Δουλειά σε όλους τους τομείς από το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου το πρωί της Παρασκευής (27.03) στη Νέα Μεσημβρία.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση, ασκήσεις φυσικής κατάστασης, rondo, παιχνίδι κατοχής, ένα κομμάτι τακτικής και στο φινάλε οικογενειακό δίτερμα.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης δούλεψε ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Τζόντζο Κένι, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Σουαλιό Μεϊτέ και Γιάννης Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία».



