Ολυμπιακός: Συνάντηση Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ - Τι συζήτησαν

Μήνυμα τίτλου έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τα playoffs της Super League, έχοντας την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή, καθώς υποδέχεται την πρωτοπόρο (στο +2 από αυτόν) ΑΕΚ στην πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος.

Με αφορμή το ντέρμπι και την προσπάθεια κατάκτησης του τίτλου σε αυτά τα έξι δύσκολα ματς, ο πρόεδρος των Πειραιωτών, Βαγγέλης Μαρινάκης είχε συνάντηση με τον προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την Πέμπτη (26/03).

Μαζί βρισκόταν και ο τεχνικός διευθυντής των ερυθρολεύκων, Ντάρκο Κοβάσεβιτς και αμφότεροι συζήτησαν με κύριο θέμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δίνοντας το σύνθημα «πάμε όλοι μαζί για το πρωτάθλημα».