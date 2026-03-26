ΑΕΛ Novibet: Πλήγμα με Κοσονού - Υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού

Με μία σημαντική απώλεια καλείται να πορευτεί η ΑΕΛ Novibet στο φινάλε της φετινής σεζόν, καθώς ο Αχμέντ Κοσονού Ουαταρά υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Ο 22χρονος αριστερός μπακ των «βυσσινί» στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, αφού τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον έξι μήνες.

Ο Κοσονού αποχώρησε αναγκαστικά στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα του Παντελίδη απέσπασε έναν πολύτιμο βαθμό (0-0). Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων δεν ήταν θετικά, καθώς διαπιστώθηκε ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν, ο Κοσονού έχει καταγράψει 20 συμμετοχές, έχοντας προσφέρει και μία ασίστ.