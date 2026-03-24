Λυσάνδρου: «Θα έχουμε συναρπαστικά play offs» - Τα ματς της ΑΕΚ στο μίνι πρωτάθλημα

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Α’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΚ, Μηνάς Λυσάνδρου, τοποθετήθηκε στο πλαίσιο της κλήρωσης των play offs, εκφράζοντας την άποψή του για το πρόγραμμα και τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Όπως ανέφερε, με βάση την πρόσφατη εμπειρία από τα play offs για τις θέσεις 1-4, το πρόγραμμα μπορεί να δημιουργεί συζητήσεις και ενδιαφέρουσες ιστορίες, ωστόσο στην πράξη δεν αποδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας. Τόνισε, επίσης, ότι μέχρι στιγμής το πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως το ίδιο έντονη θα είναι και η εξέλιξη των play offs.

«Το πρόγραμμα όπως έχει δείξει και η ιστορία η πρόσφατη αναφορικά με τα πλέι οφ 1-4, πάντα δημιουργεί κάποιες συνθήκες, κάποιες συζητήσεις ωραίες ιστορίες, αλλά στο τέλος δεν φαίνεται να παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Νομίζω ότι έχουμε μέχρι σήμερα ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε εξίσου συναρπαστικά πλέι οφ».

Για το ότι η ΑΕΚ έχει και την Ευρώπη: «Όλα παίζουν τον ρόλο τους αλλά νομίζω ότι οι συνεχόμενοι αγώνες, ο ρυθμός, η όλη αύρα είναι κάτι που λειτουργεί περισσότερο θετικά στις ομάδες. Επομένως, σε μια διαδικασία λίγων εβδομάδων η ομάδα που θα είναι πιο συγκεντρωμένη θα πετύχει όποιον στόχο έχει βάλει».