Καραπαπάς: «Ελπίζω στο τέλος να πάρουμε το πρωτάθλημα» - To «ερυθρόλευκο» πρόγραμμα
Onsports Team 24 Μαρτίου 2026, 15:22
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Την κλήρωση των play offs για τη μάχη του τίτλου σχολίασε ο Κώστας Καραπαπάς, υπογραμμίζοντας ότι το πρόγραμμα δεν έχει ουσιαστική σημασία.

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακός τόνισε πως, όταν υπάρχει εμπειρία από υψηλού επιπέδου διοργανώσεις όπως το Champions League, το πρόγραμμα περνά σε δεύτερη μοίρα, σημειώνοντας ότι αυτό που τελικά κάνει τη διαφορά είναι ποια ομάδα θα παρουσιαστεί όπως πρέπει μέσα στο γήπεδο.

Παράλληλα, επισήμανε ότι και οι τέσσερις ομάδες ξεκινούν από την ίδια αφετηρία, εκφράζοντας την προσδοκία να διεξαχθούν δυνατά και αμφίρροπα ντέρμπι. Από την πλευρά τους, όπως ανέφερε, οι «ερυθρόλευκοι» πιστεύουν στις δυνατότητές τους και στοχεύουν να πετύχουν αυτό που, όπως είπε, γνωρίζουν καλύτερα από όλους, δηλαδή την κατάκτηση του τίτλου.

 

«Όταν έχεις εμπειρίες σε ομίλους Champions League, σε τέτοιες διαδικασίες, δεν παίζει κανέναν ρόλο το πρόγραμμα. Ή πολλές φορές νομίζεις ότι παίζει και τελικά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ήταν έτσι, αλλά εν πάσει περιπτώσει μετράει ποιός θα είναι στο γήπεδο αυτός που πρέπει.

Νομίζω ότι και οι τέσσερις ομάδες ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία και από εκεί και πέρα να δούμε έξι συγκλονιστικά ντέρμπι στη σειρά, τουλάχιστον μιλάω για εμάς, εμείς ελπίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι και ότι στο τέλος θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα από όλους: να πάρουμε το πρωτάθλημα», ήταν τα λόγια του.



