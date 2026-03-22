ΑΕΚ – Κηφισιά: Με Περέιρα και Μάνταλο η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 22 Μαρτίου 2026, 18:10
Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα, ενόψει του ΑΕΚ – Κηφισιά, για την 26η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ, στο τελευταίο παιχνίδι της regular season της Super League, θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ισοπαλία στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο.

Το «τρίποντο» αποτελεί μονόδρομος για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, έτσι ώστε να μην χάσει έδαφος σε σχέση με τους δύο συνδιεκδικητές του τίτλου.

Το προηγούμενο διήμερο, ο Σέρβος τεχνικός επεσήμανε στους παίκτες του τι δεν πήγε καλά στα τελευταία παιχνίδια και πλέον απάντες καλούνται να μπουν με σωστή νοοτροπία και σοβαρότητα.

Όσον αφορά στην ενδεκάδα επικράτησε το σενάριο που ήθελε δίδυμο Πινέδα – Περέιρα στο κέντρο, μαζί με τους Μάνταλο και Κοϊτά. Η έκπληξη έρχεται στο κέντρο της άμυνας, όπου παρτενέρ του Ρέλβας είναι ο Βίντα, ενώ στην επίθεση επιστρέφει ο Βάργκα στο πλευρό του Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα, ενώ στον πάγκο θα είναι οι: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Γκεοργκίεβ, Σαχαμπό, Γκρούγιτς, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Ελίασον, Κουτέσα, Ζίνι.

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς: Ραμίρες, Πετκόφ, Πόμπο, Αντονίσε, Ζέρσον, Ρουκουνάκης, Κονατέ, Πόκορνι, Χριστόπουλος, Λαρουσί, Αμανί, ενώ στον πάγκο θα είναι οι: Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Μπένι, Θεοδωρίδης, Νούνελι, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Ούγκο Σόουζα, Ταβάρες, Μίγιτς.



