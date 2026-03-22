Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Μπενίτεθ

Δείτε την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα Aktor.

Επιστροφή στις εγχώριες υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό, που μετά τον αποκλεισμό από την Μπέτις στους «16» του Europa League, αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (22/3, 19:00).

Με δεδομένες τις απουσίες των Γιώργου Κάτρη, Τιν Γεντβάι, Μουσά Σισοκό, Έρικ Πάλμερ - Μπράουν και Σίριλ Ντέσερς (όλοι λόγω τραυματισμών), αλλά και του Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος είναι τιμωρημένος, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα.

Κάτω από τα γκολπόστ παραμένει ο Αλμπάν Λαφόν, με την τριάδα στην αμυντική γραμμή να διατηρείται και να αποτελείται από τους Ίνγκι Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ και Αχμέντ Τουμπά.

Στη δεξιά πλευρά ξεκινάει ο Γιάννης Κώτσιρας και στην αριστερή ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ενώ στη μεσαία γραμμή θέση βασικού παίρνει ο Πέδρο Τσιριβέγια, έχοντας στο πλευρό του τον Μανώλη Σιώπη.

Πίσω από τον προωθημένο Ανδρέα Τετέι βρίσκονται οι Ανάς Ζαρουρί και Σαντίνο Αντίνο.