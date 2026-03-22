LIVE η τελευταία αγωνιστική της Super League (B' ΗΜΙΧΡΟΝΟ)
Οnsports Team 22 Μαρτίου 2026, 20:06
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Δείτε LIVE την εξέλιξη της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της Super League.

Στις 19:00 θα αρχίσουν όλες οι αναμετρήσεις της 26ης αγωνιστικής στη Super League. Τελευταίας της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, με κανένα ματς να μην είναι αδιάφορο. Για έναν ή και για τους δύο «μονομάχους». Το ενδιαφέρον υπάρχει παντού, καθώς η «μάχη» είναι μεγάλη και στην κορυφή και για τις θέσεις 5-8, αλλά και για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Οι τρεις πρωτοπόροι θέλουν να παραμείνουν στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ είναι ο μόνος που παίζει εκτός έδρας, καθώς τον φιλοξενεί ο Βόλος. Με την ομάδα της Μαγνησίας να θέλει αποτέλεσμα για να μπει στα πλέι οφ 5-8. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΛ, ψάχνοντας νέα νίκη, απέναντι στους Θεσσαλούς που κάθε βαθμός είναι σπουδαίος γι’ αυτούς, μια και κυνηγούν τη σωτηρία. Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά, με την Ένωση να θέλει να επιστρέψει στις νίκες (ισοπαλία στο Περιστέρι, ήττα εντός από την Τσέλιε) τη στιγμή που η ομάδα του Λέτο με δική της νίκη είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στο 5-8!

Στην Τρίπολη ο Asteras Aktor υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» με πολλά προβλήματα δεν έχουν ουσιαστικό βαθμολογικό κίνητρο, τη στιγμή που οι Αρκάδες «καίγονται» για νίκη καθώς είναι σε δύσκολη θέση στην προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού.

Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης υποδέχεται τον ΟΦΗ. Οι γηπεδούχοι και με ισοπαλία θα είναι στα πλέι οφ 5-8, ενώ οι Κρητικοί θέλουν αποτέλεσμα για να αποφύγουν… πατατράκ καθώς είναι 8οι αυτή τη στιγμή. Ο Λεβαδειακός ψάχνει επιστροφή στις νίκες υποδεχόμενος τον Ατρόμητο, για την καλύτερη δυνατή διαφορά στα πλέι οφ. Οι Περιστεριώτες απ’ την άλλη, αναζητούν αποτέλεσμα για να είναι στο 5-8 οριστικά.

Τέλος, στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό. Οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη που θα τους φέρει πιο κοντά στη σωτηρία, ενώ οι Σερραίοι ψάχνουν τη μεγάλη ανατροπή όντας ουραγοί, οπότε δεν έχουν περιθώρια για απώλεια.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αγωνιστικής:


