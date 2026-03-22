ΑΕΚ – Κηφισιά: Τα τρία γκολ του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα της Allwyn Arena

Οnsports team

Δείτε τα τρία γκολ που σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, ΑΕΚ – Κηφισιά, για την 26η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ ένα πολύ πρώτο μισάωρο στον αγώνα με την Κηφισιά κι έφτασε δίκαια στο 3-0.

Οι «κιτρινόμαυροι» έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο και κυρίως έδειξαν σωστή νοοτροπία, δείχνοντας ότι πήραν το μάθημα τους στο ματς με την Τσέλιε.

Οι Λούκα Γιόβιτς (πέναλτι στο 5’), Άλεξ Πετκόφ (αυτογκόλ στο 16’) κι ο Μπάρναμπας Βάργκα (26’) βρήκαν δίχτυα στο πρώτο μέρος του αγώνα της Allwyn Arena.